Het Esch van Mag Hoes: ‘Uiteindelijk is kleding natuurlijk franje’

,,Moet ik op de foto? Wat verschrikkelijk.” Mag Hoes van Mag Fashion zet de paspop buiten nadat ze die in een andere jurk heeft gestoken. ,,Dankzij de paspop valt het op dat hier een winkel is. Anders rij je er zo voorbij.” 25 jaar geleden begon ze met de winkel. ,,Eerst woonden we in Oisterwijk en later in België. Geloof me, het is een heel eind rijden hiernaartoe en ik moest hier elke dag zijn.”

Parijs en Milaan

Bovendien ging ze jarenlang ook nog maandelijks naar Parijs en Milaan om daar kleding te kopen en ideeën op te doen. Destijds kocht ze topmerken; alles was exclusief. ,,Inmiddels niet meer, hoor. Sinds de vorige crisis zitten we in een veel betaalbaarder segment.” Hoe het de winkel de afgelopen tijd in coronatijd verging? ,,Vier uur van tevoren aangeven dat je wilt komen, nee, dat werkt niet in een dorp waar verder niet kunt winkelen. Maar ook nu loopt het niet echt storm. Mensen zitten thuis in hun joggingbroek achter de computer en hebben geen feestjes in het verschiet. Dus kleren kopen, nee, daar hebben ze geen zin in.”

Kleding voor KiKa

En de mensen die bij haar kopen, die mist ze enorm. ,,Ik hoop dat het snel lekker weer wordt en dat iedereen weer gezellig gaat winkelen. Ik heb klanten die al heel lang komen. Sommigen zijn onzeker en voelen zich hier veilig. Ik kan mensen blij maken met kleren die bij hen passen, maar uiteindelijk is kleding natuurlijk franje. Het gaat om de binnenkant.” En dat zit wel snor bij Hoes: ze vergeet haar medemens niet. ,,Ik geef kleding en wat andere dingetjes aan mijn dorpsgenoot Friso Plantema voor goede doel waarvoor hij zich inzet: KiKa.”

Quote Iedereen zwaait naar ons. Erg leuk! Mag Hoes

En hoe vindt ze het om na vele jaren België nu in Esch te wonen? ,,Vroeger ging je na een werkdag hup snel naar huis. Nu wonen we hier anderhalf jaar en leren we meer mensen kennen. Leuke buren op het plein. We hebben hier trouwens geen tuin, jammer, dus zitten we weleens met een fles wijn op het bankje hierachter. En dan is het aldoor: hoi, hoi. Iedereen zwaait naar ons. Erg leuk!” En is het 25-jarig bestaan van de winkel reden voor een coronaproof feestje? ,,Zeker! Binnenkort gaan we iets doen. Ik weet alleen nog niet precies wat.”

Trots op

,,Ik ben trots op het oude gemeentehuis en raadhuis, waar we wonen en werken. Esch is een mooi dorp en de gemeenschapszin hier is groot. Kijk maar naar het jeu de boulestoernooi Het Essche Boeltje en het Bierpompfeest waar heel Esch op afkomt. Hier gebeurt van alles.”