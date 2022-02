Het Esch van Peter van den Langenberg: ‘Er is niets authentieks verknald’

Hij zwaait de voordeur open van zijn bed and breakfast de Heeren van Hal. Peter van den Langenberg (59) wijst naar de overkant van de A2. ,,Daar ligt het landgoed de Halsche Barrier. Ons huis werd in 1894 gebouwd, als het herenhuis van dat landgoed.”

Spookhuis

Hij straalt van genoegen terwijl hij naar binnen loopt, naar de lichte en sfeervolle ontbijtkamer. ,,Mijn partner Dick en ik hebben het huis acht jaar geleden gekocht. Ik kende het van vroeger toen ik vanuit Boxtel hierlangs naar school fietste. Het was helemaal begroeid met wilde wingerd en hedera en er brandde altijd maar één lichtje.” Hij lacht. ,,Het werd wel ‘het spookhuis’ genoemd.”

Een gigantische klus was het om alles op te knappen. ,,Het dak zat er maar voor de helft op; je keek zo naar de lucht. Maar het voordeel van achterstallig onderhoud is óók dat er niets authentieks is verknald. We hebben er een nieuw dak op laten maken, en de rest hebben we grotendeels zelf gerenoveerd. We hadden de nodige ervaring, want we hadden al drie huizen opgeknapt en weer verkocht. Anders hadden we dit, ons vierde huis, ook niet kunnen betalen.”

Quote Mijn baan werd te druk met de B&B erbij Peter van den Langenberg Een lange weg om je doel te bereiken… ,,Ja, maar hiermee is mijn droom uitgekomen. Het past ook bij mijn achtergrond: ik heb de Rooi Pannen gedaan en heb jarenlang in de horeca gewerkt.”

Pal voor coronatijd ging de B&B open. ,,Ondanks de beperkingen liep het goed. We hadden gelukkig al wat naamsbekendheid opgebouwd. Onder andere dankzij een kennis die acht jaar geleden vroeg of hier geen kerstfair georganiseerd kon werden – terwijl het dak er dus half af lag! We hebben snel het dak laten repareren en de kerstfair kon doorgaan. Nu kan dat niet meer binnen worden gehouden vanwege onze gasten.”

Vorig jaar zei Van den Langenberg zijn baan vaarwel, op een school voor kinderen met een beperking. ,,Het werd te druk met de B&B erbij. Maar inmiddels ben ik twee dagen per week huismeester in een gezinsvervangend tehuis, erg leuk. En deze combinatie is goed te doen.” Hij trekt de deur open van een onbezette logeerkamer. ,,Dit is echt een huis om met zoveel mogelijk mensen te delen. Ik denk dat hier nog nooit zoveel mensen zijn geweest als in de afgelopen acht jaar!”

Trots:

,,Op de kleine gemeenschap die Esch is. Mensen weten elkaar te vinden en er zijn veel ondernemingen in het dorp. Neem nu hier: onze B&B ligt naast De Kooktuin. Dat is heel wat bedrijvigheid vlak bij elkaar.”