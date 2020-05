Het Esch van Ruud Wagemakers: ‘Je hoeft hier maar een proefballonnetje op te laten en veel mensen zetten hun schouders eronder’

Hij leunt ontspannen met zijn ellebogen op de onderdeur van het uitgifteloket dat hij in maart opzette vanwege de coronacrisis. Zwaait naar een voorbijganger. Ruud Wagemakers (58) is met zijn vrouw Natascha de eigenaar van cafetaria ’t Essche Trefpunt .

Wagemakers is vicevoorzitter van afdeling De Leye - met daarin Haaren en Vught - van de Koninklijke Horeca Nederland. ,,Normaal gesproken vergaderen we één keer per kwartaal, maar nu elke week. Een videovergadering hoor. Belangrijk dat je blijft kijken naar nieuwe mogelijkheden. We hebben een plan van aanpak in gedachten, maar de overheid geeft ons nog geen perspectief hierin.”

De saamhorigheid van Esch, daar is Wagemakers blij mee. ,,Het is mooi dat de mensen blijven komen. Ik begon in 1985 en heb nu drie generaties meegemaakt: de oma’s en opa’s, de kinderen en kleinkinderen. De kinderen die bij mijn dochters in de klas zaten, werken nu weer bij mij. En klanten vertellen het als er iets speelt in hun familie. Dat onderscheidt een dorp wel van een stad, denk ik.’’

Trots op

,,We proberen als klein en hecht dorp ons eigen gezicht te bewaren. In 1997 zijn we opgeslokt door Haaren en in 2021 door Boxtel. Ik ben trots dat Esch de sfeer van het bourgondische leven heeft weten vast te houden. Ik verwacht dat er een beetje politieke beweging ontstaat om een stem in Boxtel te krijgen. Waar ik nog meer trots op ben? Huizen worden ook verkocht aan mensen van buiten het dorp en dat geeft meer kleur aan Esch. ’t Is een open dorp en nieuwe inwoners worden goed opgenomen.’’