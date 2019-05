Het gaat goed met kringloop Het Goed in Schijndel

SCHIJNDEL - ,,Hartstikke goed, zo’n open dag. Kijk hier deze rode broek, ziet er als nieuw uit en dat voor 4,55.” Ria van Lieshout uit Veghel is zaterdag een van de vele bezoekers bij de open dag van het kringloopwarenhuis Het Goed in Schijndel.

,,Ik ga met mijn zussen vaak naar kringloopwinkels. Het Goed is heel goed”, klinkt het lachend. ,,Alles is netjes opgehangen en is schoon. Dat is wel een pre.” De kledingrekken worden vooral door vrouwelijke aanwezigen door gesnuffeld; mannen blijken meer belangstelling te hebben in andere zaken, zoals cd’s en elektra. Marie-Louise Smeets uit Wijbosch heeft interesse in wat messen. Waarop manlief droogjes opmerkt: ,,Ik moet uitkijken...”

Een tweede leven geven

Volgens Ruud van Casteren uit Boxtel, een van de twee teamleiders van Het Goed is de missie van de kringloopwinkel niet alleen ‘spullen een tweede leven geven’, maar ook om mensen met een arbeidsachterstand of moeilijk aan werk kunnen komen een baan te kunnen geven. ,,Dat gaat vaak via de WSD. Mensen die hier inburgeren kunnen hier werken om de taal beter te leren. Om zo Nederland en de maatschappij te leren kennen.”

Als voorbeeld haalt Van Casteren Zubaida (42) uit Syrie aan die op het terras eigengemaakte gerechtjes verkoopt en een cateringbedrijf wil beginnen. ,,Dat is het mooie van Het Goed, mensen kunnen zich hier ontwikkelen.” Jaarlijks verzamelen de 26 vestingen van het goed zo’n 20 miljoen kilo textiel en huisraad, waarvan 80% wordt hergebruikt. De overige spullen worden afgevoerd en op die manier weer gerecycled door afvalverwerkers in de regio.

Alles behalve pingelen

Het Goed wordt over het algemeen druk bezocht. Van Casteren: ,,Vandaag is het extra druk en het leuke is dat we de mensen een kijkje geven achter de schermen bij de aanname van goederen. En bij het sorteren, schoonmaken en prijzen in het textielsorteercentrum.” Van Casteren vertelt dat er onlangs een oma voor haar 6-jarig kleinkind in de winkel op de piano speelde. ,,Het leverde een glunderend kind op en omstanders die het leuk vonden.” Hij vervolgt enthousiast: ,,Hier kan alles, behalve pingelen.” Al wordt dat laatste rap gecorrigeerd. ,,Vandaag mag er gepingeld worden, we willen iets geks doen.”

De achterliggende gedachte

Volgens Ed de Boer uit Boxtel, werkleider WSD en de bezetting van het sorteercentrum, zijn de reacties van de bezoekers van het centrum veelal belangstellend. ,,Het wordt verassend gevonden, groot en interessant. Mensen vragen ook volop.” Vragen zijn er ook voor taxateur Karel Greven die een onderneming in Den Bosch heeft. Vragen over dat ene schilderij of dat zilveren roomstel. Met misschien de achterliggende gedachte dat het lelijke erfstuk wellicht toch waardevol is, heel misschien wel heel waardevol...