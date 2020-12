Het gaat rap met stoppende agrariërs in Meierijstad, ‘Koester de boeren’

Het gaat snel met het aantal stoppende boeren in Meierijstad. Waren er in 2000 nog 986 agrarërs in de oude gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode, nu zijn er dat nog maar zo'n 500. En naar verwachting zijn dat er in 2030 nog maar zo'n 370. Zo staat in de toekomstvisie van ZLTO de Meierij, die dinsdagmiddag in het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel door het lokale bestuur van de ZLTO werd gepresenteerd aan wethouder Jan Goijaarts (CDA, buitengebied).