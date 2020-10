Het gaat slecht met onze bossen, héél erg slecht

Zorgen om gevolgen coronacri­sis nemen toe in Meierij­stad

15 oktober SINT-OEDENRODE - Een miljoen euro per jaar om de eerste klappen van de coronacrisis in Meierijstad op te vangen, is dat wel voldoende? Dit geluid viel donderdagavond te beluisteren in de gemeenteraad. ,,Er vallen harde klappen.”