Het geld kan dus wel ‘op’ in Meierijstad

Mark Wagenaars uit Boxtel Nederlands kampioen na 210 kilometer lopen in 24 uur: ‘een kwestie van vertrouwen’

21 september BOXTEL - Mark Wagenaars is dit weekend in Deventer nationaal kampioen 24 uur (hard)lopen geworden. De 48-jarige atleet legde in één dag om precies te zijn 210 kilometer en 239 meter af. Dat was een verbetering van zijn eigen (dag)record met maar liefst bijna 20 kilometer.