Het Gemonde van Joris Geerts: ‘Ik wil graag mensen helpen’

In zijn handen houdt hij zijn pieper. ,,Deze heb ik altijd op zak.” Joris Geerts uit Gemonde is met zijn 24 jaar het jongste vrijwillige lid van de brandweer van Sint-Michielsgestel. Een paar maanden geleden rondde hij de opleiding bevelvoerder af.

Wat is zijn drijfveer om bij de brandweer te gaan en te riskeren dat hij op kerstavond halsoverkop een uitslaande brand moet gaan blussen? ,,Ik wil graag mensen helpen. Je weet niet waar je uitkomt als je wordt opgeroepen en je gaat pas weg als het veilig is.”

Lid van de brandweer worden was een jongensdroom voor hem die hij voortvarend waarmaakte. ,,Ik zat van mijn twaalfde tot mijn achttiende bij de jeugdbrandweer. Zo krijg je spelenderwijs een vooropleiding. Eén keer per week training, net als voetbal. Je leert de procedures en de manieren van voortbewegen in de rook.”

Relaxt, ondanks die pieper

Wie Geerts aan de keukentafel ziet zitten, ziet een relaxte man. ,,Ik vind het geen enkel probleem dat mijn pieper elk moment kan afgaan. Ja, ook tijdens dit interview. Of als je aan het werk bent. Ik heb een eigen timmer- en interieurbedrijf.”

De brandweerauto moet na de melding binnen zes minuten uit de kazerne wegrijden, ook al is het midden in de nacht en lig je diep in slaap. ,,In de kazerne heb je je pak en laarzen zó opgehangen dat je alles in één keer aantrekt, helm pakken en jas aan. Onderweg hoor je wat er aan de hand is en dan probeer je je een beeld te vormen.”

Quote Ik mis het dat we vanwege corona geen oefenavond hebben, altijd op dinsdag. En na een incident praten we nu ook niet na op de kazerne. Joris Geerts

En de band met collega-brandweerlieden, hoe is die? ,,Heel erg goed. Je moet absolúút op elkaar kunnen vertrouwen, dat is van levensbelang. Ik mis het dat we vanwege corona geen oefenavond hebben, altijd op dinsdag. En na een incident praten we nu ook niet na op de kazerne.”

Hoe zit het met het aantal meldingen sinds corona? ,,Dat is zo ongeveer hetzelfde gebleven.” En is er nog een bizar voorval dat hem bijblijft? ,,We kregen een melding dat er ergens een haan vastzat in een schoorsteen. Ik ging van onderaf kijken en zag dat het een uil was en zei dat tegen die bewoners. ‘Klopt’, zeiden ze. En dat hadden ze ook doorgegeven aan de centrale. Soms komt de informatie een beetje anders door, haha.”

Trots

Als je in Gemonde op straat loopt, dan zeg je hier goeiendag en daar goeiendag. Hier ken je elkaar nog. Vooralsnog is het mijn bedoeling om hier te blijven wonen, of in Gestel. Kan ik ook bij deze brandweer blijven. O ja, ze zoeken nog vrijwilligers.