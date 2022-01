Het Gemonde van Peter Rens: ‘Fijne gemeenschap. Er wordt niet moeilijk gedaan’

,,Even mijn Irene-sweatvest aantrekken voor de foto.” De goedlachse Peter Rens (56) is bestuurslid van Voetbalvereniging Irene in Gemonde en tevens voorzitter van de jeugdcommissie. En hij heeft alle reden om tevreden te lachen. ,,Afgelopen week hebben we een vergadering gehad over de eerste bouwtekeningen van de nieuwe accommodatie. Erg fijn dat de gemeente ons serieus neemt.”

Modern en fris

Een nieuwe kantine dus, keuken, sanitair, kleedkamers, bestuurskamer. ,,Het oogt modern en fris. Heel mooi. En het wordt duurzaam. We gaan erop reageren en dan komt de aanbesteding. Als het goed is, kan er na de zomer begonnen worden met bouwen. Ik verwacht dat het ongeveer een halfjaar duurt. En nee, we hebben nog niet nagedacht over een feestelijke opening, haha.”

Veel leden

Ook al was er niet veel mogelijk tijdens de coronacrisis, toch kreeg VV Irene er aanwas bij. Inmiddels telt de club 275 leden. ,,Dat is veel voor een klein dorp. Er komen veel vrienden bij, zoals bij de vriendenteams.” Gezellig samen zijn, dat vindt Peter belangrijk, maar zorgen dat er goede trainingen zijn, dat vindt hij óók belangrijk. ,,Op die twee aspecten leggen we de nadruk. We zoeken hierbij naar samenwerking tussen de trainers van de selectie en de jeugdtrainers. Als je ervoor zorgt dat de trainingsmethode van de selectie voor alle teams gaat gelden, dan kun je de hele club naar een hoger niveau trekken.”

Quote Gaaf dat het hier in Gemonde zo relaxed is, ook in coronatijd Peter Rens

Hij pakt een plaatjesverzamelalbum van tafel. ,,Deze is gemaakt door de Plus en je kunt dus de portretjes van onze voetballers en vrijwilligers verzamelen om erin te plakken. Hij is net klaar. Leuk, hè?” Elk weekend en door de week ook nog actief voor de voetbalclub, dan moet je wel heel gemotiveerd zijn. ,,Ja, het geeft me veel voldoening. Fijn om te zien hoe kinderen en volwassenen ervan genieten. Toen we hier dertien jaar geleden kwamen wonen, werd mijn zoon direct lid en toen werd me algauw gevraagd of ik ook iets wilde doen.” Hij lacht. ,,Tja, ik kan niet stilzitten.” En… voetbalt hij zelf ook? ,,In mijn studententijd in Nijmegen heb ik gevoetbald. Fantastische hobby!”

Trots op

,,Gaaf dat het hier in Gemonde zo relaxed is, ook in coronatijd. Als je je ommetje maakt, kom je vaak mensen tegen die je kent. In mijn geval via de voetbalclub of nog via de basisschool, waar mijn kinderen op hebben gezeten. Een fijne gemeenschap; er wordt niet moeilijk gedaan. En ik ben blij dat er vrijwilligers zijn die hun energie in het gemeenschapsleven steken.”