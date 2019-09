Het Gemonde van... Petra van Esch: ‘Mensen in Gemonde kunnen goed samenwerken’

Petra van Esch (39) van de gelijknamige dressuurstal is net terug uit Duitsland waar ze in Gut Ising Chiemsee met haar elfjarige ruin Fiji een ‘gewone’ Grand Prix reed en een Grand Prix Kür. ,,’t Ging goed: de zesde en tiende prijs van de respectievelijk twaalf en twintig deelnemers. Leuk niveau dus. De jury zei dat het er heel mooi uitzag en dat het paard het duidelijk naar zijn zin had. Maar tóch wil ik meer bereiken. Want ook al ziet het er mooi uit, ik krijg niet meer punten. Daarom heb ik net contact gelegd met iemand die me zou kunnen helpen. Zo hoop ik weer een stapje hoger te komen. Je hebt altijd iemand nodig die zegt wat goed is en wat beter kan. Iemand die je nieuwe inzichten geeft.”



Als een paard drie jaar is, gaat Van Esch ermee aan de slag. En als het tien is, moet het zo ongeveer in de Grand Prix zitten. ,,Fiji is elf. Ik rij nu een jaar met hem in de Grand Prix. Zijn broer Fifty Fifty is nu negen en komende winter hoop ik met hem in Grand Prix te komen. Ik denk dat Fifty Fifty nog wat elastischer is dan Fiji.” De tijd nadert dat Fiji verkocht wordt. ,,Ja, de schoorsteen moet ook blijven roken. Het is de stal tegenover de sport. Blijft een spagaat. Dus geniet ik extra van elke wedstrijd die ik nog met hem kan rijden. Vaak in Duitsland. Dan maken we er een korte vakantie van.”