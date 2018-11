Het Gemonde van Susan van Kessel... 'Nederlands kampioen: dat lukt hooguit één keer'

Ze heeft een mobiele kapsalon en haar klanten wonen in Gemonde, Boxtel en Liempde. Susan van Kessel (46) werkt tijdens schooltijd en in de avonduren. Daarnaast is ze verkeersbrigadier op de Gemondse basisschool, waar haar drie kinderen op zitten. En in de weekends is ze druk bezig met de ponysport van haar drietal. Haar dagen zijn goedgevuld.

Restaurant/café

,,Je kunt prima naar Kloosterzicht voor een lekker hapje. Laatst gingen we met vijftien mensen naar binnen - we hadden niet gereserveerd - en in no time stond er een verse maaltijd op tafel. Echt een prestatie; waar haalde hij het zo snel vandaan? En als we een feestje hebben, dan laten we de frietkar komen van 't Lambertje. Bij Mari en Ingrid kan alles."

Winkel

,,We hebben natuurlijk maar één winkel in Gemonde, van Willy Schellekens. Hij heeft echt alles. Ik moest net nog een nieuwe plantenspuit hebben voor mijn kapperszaak en dan heeft hij de keuze uit twee. Hij moet me alleen altijd even helpen zoeken!"

Mooiste plek

,,Bij de Hooibrug. Prachtig uitzicht."

Mooiste herinnering

,,Toen mijn dochter Tess vorig jaar Nederlands kampioen werd met dressuur. Zoiets lukt je hooguit één keer in je leven."

Eeuwig zonde

,,Het blijft jammer dat de dorpswinkel weg is uit Gemonde. We moeten de weekmarkt in ere houden. Als het enigszins kan, doe ik daar boodschappen. Want als je je spullen niet hier haalt, dan blijft het niet bestaan."

Op de schop

,,Ik zou niks weten."

Ter ontspanning

,,De wedstrijden van mijn kinderen vind ik leuk. Praten met andere ouders. Het is natuurlijk geen doorsneesport, dus je hebt al snel raakvlakken met elkaar. Je bent er vaak de hele zaterdag en ook regelmatig de hele zondag mee bezig. Verder hou ik erg van wintersport. Ik lees vooral tijdens vakanties."

Gemonde in één zin