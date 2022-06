Het Gemonde van Yvonne Gerrits: ‘We waren zó blij, we konden niet meer voetballen’

Alles is roze: de bidon, het voetbalshirt en de kartonnen spelersbus met daarop het opschrift ‘Ief is lief’. De bus is het resultaat van een surpriseavondje. ,,Het gaat bij ons niet alleen om voetbal, de gezelligheid staat voorop.” De sprankelende Yvonne Gerrits (45) – ofwel ‘Ief’ – is de oprichtster van twee vrouwenteams van Voetbalvereniging Irene: dat van de 18-plussers en de 30-plussers.

Geen ervaring

,,Mijn man Erik voetbalt al sinds zijn zesde bij Irene. Wij, de vrouwen van de voetballers, zaten altijd aan de koffie terwijl zij voetbalden. Ik ben naar de voorzitter gegaan en heb gezegd dat ik een vrouwenteam wilde oprichten. ‘Lukt je nooit,’ zei hij.” Ze grijnst. ,,Dus wel. Ik hou van sport – ik heb het CIOS gedaan – en ik ben een regelaar!”

Meteen al in het begin had ze vijf vrouwen bij elkaar en nu zijn er zelfs twee vrouwenteams, met in totaal 31 leden. ,,Van het 30-plusteam heeft bijna niemand eerder gevoetbald, maar we leren snel. Ik maak de trainingen: of je nou pingpongers coacht of voetballers, dat maakt niet uit. En inmiddels hebben we vijf toernooien in het voorjaar en vijf in het najaar, met de omliggende dorpen. De wijncompetitie.”

De eerste keer

Ze trekt een grimas. ,,Helemaal in het begin hebben we een keer tegen oud-profspeelsters gespeeld. In vijftien minuten verloren we met 18-0. Was echt zielig voor ons. Maar nu spelen we tegen ons eigen niveau.” De eerste keer scoren, hoe voelde dat? ,,We waren zó blij dat we niet meer konden voetballen.”

Naast het voetbal is er dus tijd voor leuke dingen. ,,Klopt. We zijn in september 2019 gestart en toen brak daarna corona uit. In die tijd hebben we een speurtocht gedaan, ik maakte puzzels en die stopte ik bij iedereen in de bus. We wandelden. En toen we weer mochten, hebben we van alles gedaan: pizza eten, spelletjes-escaperoom, surpriseavond dus, ludieke seizoenafsluiting. Binnenkort trouwt iemand van ons team en dan mogen we allemaal komen. Ons team is heel hecht. En als we een uitwedstrijd hebben, dan komen er zó veel familieleden en vrienden kijken dat onze tegenstanders zeggen: ‘Het lijkt wel of júllie een thuiswedstrijd spelen.”

Trots op...

,,Op de vriendelijkheid van iedereen in Gémonde. Eigenlijk klinkt Gèmonde logischer: je zegt ook ‘gebeuren’. En ik ben er trots op dat iedereen een beetje op elkaar let. Als ik de oude man van twee deuren verderop ’s ochtends niet zie wandelen, dan bel ik even aan.”