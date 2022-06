Het Gestel van Angela Boselie: ‘Niet piepen, maar doorgaan’

De motor wordt in een korte rails gezet, even gas geven en Angela Boselie (49) kijkt op de geluidsmeter. ,,Prima, valt binnen de toegestane norm.” Boselie is al jaren actief voor de crossvereniging MC Lidu in Den Dungen. ,,Het is heerlijk hierbuiten, kletsen met iedereen en je denkt niet meer aan je werk of aan de was thuis.”

Crossers luisteren beter naar ons

Quote Ja, soms breekt iemand iets Angela Boselie Bij de club is 95 procent van de coureurs man, maar vrouwen ‘maken de dienst uit’. ,,Met twee andere vrouwen, Miranda en Marja, regelen wij alles tijdens de trainingen. Volgens de vergunning laten we telkens tien crossers toe op de crossbaan. Vandaag zijn er 39 rijders en dus moeten ze op hun beurt wachten. Ja, hoor, dat doen ze wel. De crossers luisteren beter naar ons dan naar mannen.”

De motorsport zit in Boselie verankerd. ,,Mijn vader was in de jaren ’60 en ’70 monteur. Daarna is mijn broer gaan crossen. Ik ging altijd mee naar de wedstrijden en kwam zo ook in contact met MC Lidu.” Ze kijkt naar een paar crossers die de baan op gaan en meteen flink gas geven. Terwijl ze achter de eerste heuvel verdwijnen, luistert ze scherp naar de zachter wordende geluiden. ,,Dan weet je of er niets gebeurt.”

Want natuurlijk gaat het weleens mis. ,,Ja, soms breekt iemand iets, maar zodra het kan, zitten ze weer op de motor. Niet piepen, maar doorgaan, dat geldt hier wel. Ik ben hier trouwens ook EHBO’er. Sommige ongevallen blijven je bij. Zoals die keer dat mijn gevoel zei dat ik de crosser niet moest verplaatsen. Hij bleek een nekwervel gebroken te hebben. Daar heb ik wel even wakker van gelegen, maar na een jaar zat hij weer op de motor.”

Kaboutertjes

Ook al woont Boselie in Sint-Michielsgestel, al haar vrijwilligerswerk speelt zich af in Den Dungen waar ze getogen is. Behalve op de crossbaan is ze onder andere ook actief voor Den Dungen Dobbert. ,,En sinds Christel Heijmans raadslid is, zit ik in het bestuur van HELD en daar doe ik ook van alles voor. Als Christel je telefoonnummer heeft, dan kom je er niet meer vanaf, haha. Ja, het is druk, ook omdat de kaboutertjes van het Kabouterbos niet bij mij thuis komen…”

Trots

,,Het centrum van Gestel wordt mooier en meer een centrum, maar het is wel zuur voor de mensen die daar een appartement hebben gekocht en hun huis al hebben verkocht. Nu moeten ze huren. Waar ik nog meer trots op ben? Bij ons in Beekkant wordt één keer per jaar een voortuinmarkt georganiseerd. Heel leuk, en ook goed voor de onderlinge contacten.”