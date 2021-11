Het Gestel Van Jan Taks: ‘Blijven innoveren, net als in de Efteling’

,,Flink oefenen, dan kan ik mijn vrienden de loef afsteken”, grinnikt Jan Taks (72). Hij pakt een keu en loopt naar de biljarttafel in de bed and breakfast van zijn echtgenote Jet. ,,We hebben het biljart nu een jaar, maar door corona hebben we nog niet veel kunnen spelen.”

Ondanks zijn 72 jaar is Taks nog altijd aan het werk. Heel veel zelfs. ,,Als innovatiemanager in de glastuinbouw NEXTgarden en als directeur van Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard.”

Van waterkracht tot zonne-energie

Innovatie en duurzaamheid lopen als een rode draad door zijn leven: hij is voorzitter van Energiecoöperatie Dommelstroom. ,,We hebben naam gemaakt met de waterkrachtcentrale.”

Plus zonnepanelen op het dak van Sporthal Theereheide, en er komen er nog projecten bij. ,,We hebben met Dommelstroom geprobeerd om diverse burgerinitiatieven met elkaar te verbinden, zoals met de Natuurspeelplaats. Als je iets hebt ontwikkeld, dan begint het pas. Hoe hou je de coöperatie fris, duurzaam en vernieuwend? Een speeltuin heeft onderhoud nodig. Misschien moet je net doen als in de Efteling: blijven innoveren.”

Leefbaarheid

Wie denkt dat Taks hiermee genoeg activiteiten omhanden heeft, heeft het mis. ,,Ik ben trekker van de Denktank Verkeer Gestel. We vallen onder Veilig Verkeer Nederland maar we hebben onze eigen identiteit. Want wij denken ook extra aan duurzaamheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Als er een discussie over het verkeer is in de gemeenteraad, dan proberen we daarbij te zijn.”

Hij legt de keu weg en loopt door de ruime en fraaie bed and breakfast. ,,Ik ben voorzitter van de Vereniging Van Eigenaren Hof van Overkerck. Voor de techniek en de financiën dragen anderen zorg. Wat vooral belangrijk is, is dat mensen zich hier thuis voelen, dat ze serieus genomen worden en hier plezierig wonen.”

Boeken lezen voor het slapengaan

En die bed and breakfast, ja daar heeft hij zijn hart ook aan verpand. ,,Heel leuk om mensen rond te leiden en de weg te wijzen. Jazeker, ook naar de waterkrachtcentrale.” Heeft hij nog tijd om bijvoorbeeld een boek te lezen? ,,Ja, eventjes voor het slapengaan.”

Trots op...

,,Op de kennis, kracht en kunde van mensen met wie ik mag samenwerken. Heel bijzonder, zoals bij de Coöperatie en de Denktank. Dat zijn bij elkaar heel veel mensen in het sociale netwerk van Sint-Michielgestel en omgeving. Als je alles bij elkaar optelt, dan heb je een geweldig potentieel aan ervaring, inzichten en handelingsmogelijkheden.”