Het Gestel van Jef van Veldhoven: ‘Vanochtend filmpje gemaakt van de blauwborst’

SINT-MICHIELSGESTEL - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Jef van Veldhoven.

Hij zit op een zonovergoten bankje met uitzicht op kasteel Nieuw Herlaar, zijn fiets naast zich. Jef van Veldhoven ziet er jonger uit dan zijn tachtig jaar. ,,Vanochtend heb ik bij de Essche Stroom een filmpje gemaakt van een blauwborst. Práchtig vogeltje. De eerste keer dat ik ‘m daar zag. Ik ben een echte vogelaar en hou van fotograferen. Toen ik op mijn zestigste met pensioen ging, sloot ik me aan bij de Natuurgroep Gestel waar ik de fotografie op me nam.”

Boeren benoemden hun akkers: zoals de Kwaai Akker

Ook heemkunde is een passie van Veldhoven. ,,In 2004 zag ik in weekblad De Brug een artikel waarin de heemkundekring mensen zocht die geïnteresseerd waren in veldnamen. Voordat het kadaster in 1832 werd opgericht gaven boeren hun percelen namen, zoals de Kwaai Akker.”

Interesse in historie van Gestel

De veldnamen gaven hem niet de voldoening hij zocht.,,Maar ik raakte wel erg geïnteresseerd in de omgeving van Gestel en verdiepte me in de Gestelse geschiedenis die begint bij de heren van Herlaar. Ik ben in het archief van Brussel geweest voor de periode 1400 tot 1600 en maakte zo’n duizend foto’s per dag. En in het Streekarchief in Bergen op Zoom. Mijn camera begaf het toen ik de dertigduizendste foto maakte. En veel onderzoek gedaan in het archief van Den Bosch. Uiteindelijk heb ik honderdduizend foto’s gemaakt. Ik heb een heel schaduwarchief opgebouwd over de geschiedenis van Gestel.”

Huisnummerlijst kriskras door Gestel

Huisnummerlijsten, daar heeft Van Veldhoven zich ook in gespecialiseerd.,,In 1736 was de eerste huisnummerlijst: de nummering ging kriskras door Gestel tot bijvoorbeeld Halder. Pas later ontstonden wijken, en pas in 1952 waren er officiële straatnamen met huisnummers. Daarvóór bestonden ze wel, maar waren niet officieel.”

Poppen ophangen in de boom

En sinds een jaar houdt Van Veldhoven de Facebookpagina van Heemkundevereniging De Heerlijkheid Herlaar bij. ,,Net nog een foto uit 1931 erop gezet. Als mensen in ondertrouw gingen, moesten ze bier schenken aan de vrijgezellen van de wijk. In 1931 was er een jongen in Gestel die dat niet deed en toen werden twee poppen opgehangen in een boom met de tekst erbij dat hij verzaakt had. Dat staat op de foto. In Twente bestaat dit gebruik nog steeds.”

Trots op:

,,De omgeving en historie van Gestel. Vanaf mijn huis ben ik in twee minuten op Zegenwerp. En heel snel bij de Essche Stroom. Halder, Haanwijk, de Bossche Broek, De Heult, De Hogert. Schitterend om daar te fietsen.”