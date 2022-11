Het Gestel van Jet Vervoort: ‘Mijn hart ligt bij kinderen’

Ze is even sprankelend als het heldere oranje van haar trui. En bescheiden is ze ook. Jet Vervoort (66) vertelt met levendige gebaren over haar vrijwilligerswerk. ,,Ik doe niet zoveel, hoor. Als er hulp nodig is, ben ik bereid om te helpen, maar ik ben maar een klein radertje in het grote geheel.”

Sinds twaalf jaar is ze de coördinator van de voedselvoorziening voor alle kinderen en vrijwilligers tijdens MiniGestel. ,,Als je de blijdschap ziet van de kinderen wanneer ze komen, en hun stralende gezichtjes als ze weer vertrekken, práchtig. En het contact met de jongeren vind ik ook erg leuk. Geweldig dat zij hier een deel van hun vakantie aan besteden.”

Allerlei evenementen

Jaren geleden richtte ze de Speel-o-theek mee op, die niet meer bestaat. ,,Het was een andere tijd: ik had er ruimte voor omdat ik fulltime moeder was.” Samenloop voor Hoop, ook daar zette ze zich voor in, eerst als ‘gewone’ vrijwilliger en later als kartrekker van de eregasten. ,,Ik ben dankbaar dat ik gezond ben en op deze manier mijn steentje kan bijdragen.”

Quote Nu collecteer ik voor drie goede doelen Jet Vervoort Bij allerlei evenementen biedt Jet de helpende hand, zoals bij de tweejaarlijkse vlooienmarkt. ,,Ik sta dan altijd bij het speelgoed.” Ze lacht. ,,Ja, mijn hart ligt bij kinderen.” Dol op kinderen én op gezelligheid. ,,Mijn man en ik staan achter de bar in de spiegeltent tijdens de kermis. En we gaan graag naar alle evenementen die in ons dorp georganiseerd worden, zoals carnaval, Halderse kermis, kerstmarkt en Sixday. Gewoon als gast. We wonen hier nu 35 jaar en voelen ons echte Gestelnaren.”

Stilzitten, dat zit er niet in. ,,Het Kidsevent komt er weer aan, en in mijn achterhoofd heb ik het plan dat de Goede Doelenweek opgezet moet worden, waarbij dan voor veel doelen tegelijk wordt gecollecteerd – nu collecteer ik voor drie goede doelen. Maar ja, zoiets opzetten is erg veel werk, dus daar heb ik hulp bij nodig.” O ja, en ze doneert om de week bloedplasma. ,,Dat is héél hard nodig!” Al met al toch heel wat vrijwilligerswerk… ,,Ach, het begint als een stip die zich uitbreidt tot een vlek. Zo moet je het zien.”

Trots

,,Op alle verenigingen, clubs en ondernemers, die hier allemaal iets voor elkaar krijgen, waardoor er verbindingen ontstaan. Je doet het ten slotte met z’n allen. En ik ben ook trots op de natuurspeeltuin. Ga ik graag met mijn kleinkinderen en de kinderen van Kentalis naartoe. Ik heb gewerkt bij Kentalis en ben daar nog regelmatig te vinden. Erg leuk.”