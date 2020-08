Het Gestel van Marijke Reijnen...’Dit kan een match made in heaven worden’

Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Marijke Reijnen.

Vanmiddag heeft ze weer een intake om een Zonnebloemgast in te schrijven en vervolgens te koppelen aan een vrijwilliger. Marijke Reijnen (69) is bestuurslid van de Gestelse afdeling van De Zonnebloem, de vereniging die zich inzet voor mensen met een fysieke beperking, van achttien jaar en ouder.

Klik met de vrijwilligster

„Een ander bestuurslid en ik proberen mensen met elkaar te laten matchen. Vanmiddag zou weleens de match made in heaven kunnen worden. De nieuwe gast is heel positief en enthousiast. Hartstikke leuk als er een klik is met de vrijwilligster. Dit geeft zóveel voldoening. Ze kunnen samen van alles gaan ondernemen: koffiedrinken, praatje maken, wandelen.”

Extra bijzonder

De afdeling in Gestel is extra bijzonder. „De meeste gasten zijn wel ouder, maar in Gestel hebben wij ook een groep mensen van 40 tot 65 jaar. De medioren. Maar welke leeftijdsgroep dan ook, we hebben plaats voor meer gasten en vrijwilligers.”

De jaarlijkse gezamenlijke picknick in augustus wordt een beetje anders. „Vanwege de anderhalve meter kan elke vrijwilliger een lunchpakket ophalen bij Toren4 en samen met de gast ergens gaan eten. Leuk bedacht, hè?”

Soms een fragment

En iets heel anders: VerhaalTijd… Ofwel voorlezen in de bieb. „Doen we met zijn tweeën: we lezen elke eerste vrijdag van de maand voor. Iedereen kan binnenlopen. We kiezen verhalen van allerlei schrijvers, soms een fragment uit een roman en dan weer een column.”

Kerststemming

Het zingen bij het Gestels Gemengd Koor gebeurt nu even online vanwege corona. „Even afwachten of het na de zomer weer van start kan. We zingen in de aula van Beekvliet en die is gelukkig groot.” Voor het evenement dat Reijnen elk jaar helpt organiseren, Het Gestels Kerst-uur, is nog tijd genoeg. „Op een zondag voor kerst zingen we met een gastkoor erbij. Om vast in de kerststemming te komen.”

Trots op:

Op de vrijwilligers van De Zonnebloem en op alle vrijwilligers van Gestel die in coronatijd hebben omgezien naar hun dorpsgenoten. Verder ben ik erg blij met de prachtige omgeving hier. Waar je ook naartoe gaat – of het Den Bosch is, of Den Dungen of Gemonde – overal is veel moois te zien. Klein stukje lopen en je bent al in het groen. Ik probeer te kijken met de ogen van een toerist. Hoe zou iemand uit Gelderland of Drenthe het hier vinden?’’