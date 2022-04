Het Gestel van Toon van den Berg: ‘De vrijwilligers zijn het smeermiddel’

Genoeg klussen te doen in het KBO-thuishonk ‘De Ontmoeting’ aan de Nieuwstraat. Eerst zet Toon van den Berg (75) koffie voor de deelnemers van een cursus kunstgeschiedenis en daarna zet hij stoelen en tafels in het gelid voor het televisiescherm. Van den Berg is voorzitter van de KBO-afdeling Sint-Michielsgestel.

,,Net voor corona kregen we beschikking over dit pand. Fijn dat we nu een eigen plek hebben en dat we weer open zijn.” Behalve algemeen voorzitter is hij ook voorzitter van de beheercommissie. ,,Ik doe de roosterplanning voor de vrijwilligers en die van de activiteiten. Erg leuk om bijvoorbeeld de filmmiddag te organiseren. Een van de bestuursleden stuurt tips door en dan kijk ik de trailer via Videoland of op Netflix. Je kunt de films natuurlijk ook thuis bekijken, maar dan ontmoet je elkaar niet en dat is juist het allerbelangrijkst. Meestal komen er zo’n 25 tot 30 mensen op af.”

De vrijdagmiddaginloop trekt altijd hetzelfde aantal mensen. ,,Daar gaat ik zelf ook altijd naartoe. Koffie, thee borrel, kletsen.”

Van jongs af aan

Het geeft hem enorm veel voldoening om dingen te organiseren. ,,Toen ik 15 jaar was, begon ik er al mee: ik organiseerde sportactiviteiten op het Dommelterrein bij de Ceintuurweg. Verder was ik actief bij de scouting, waar ik als welpje in rolde. Toen ik bij de oudste scouts hoorde, hebben we met een groep het jeugdcarnaval opgericht.”

Organiseren zit hem dus in het bloed, maar tóch moest hij even goed nadenken toen hij werd gevraagd voor het KBO-bestuur. ,,Ik was 65 en dacht: wat moet ik bij dat oude spul? Maar omdat ik graag organiseer, ben ik het toch gaan doen. Enorm leuk is het!”

Hockey

En die voorzittersrol, vervult hij die het liefst? ,,Nou, eigenlijk ben ik altijd secretaris. Onder andere in de ondernemingsraad van Kentalis waar ik werkte. Maar bij de KBO wilde niemand het voorzitterschap doen, vandaar. Nu moet ik dus delegeren, haha.”

In de weekends is De Ontmoeting dicht, maar ook dan zit Van den Berg niet stil. ,,Ik fluit bij de senioren en veteranen op de hockeyclub. Vroeger was ik opleider van nieuwe scheidsrechters.” En de rest van het weekend? ,,Ik hou van lezen en soms gaan we een paar dagen weg. Fietsen mee, heerlijk.”

Trots op:

,,Vanuit het woongebied ben je zó in het bos. Ben ik trots op. En ook op de vele vrijwilligers. Ze zijn het smeermiddel van de vele verenigingen hier. Zonder hen ben je niks, ook bestuurlijk niet.”