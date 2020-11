Het Goed doet goede zaken: kringlopenwarenhuis in Boxtel bestaat tien jaar

Van meubels tot machines, beeldjes tot bruidsjurken, speelgoed tot snuisterijen. Al die spullen hebben één gemene deler. Stuk voor stuk zijn ze geschonken door 'gunners'. ,,Zonder gunners zijn we niks", zo zegt filiaalleidster José Janssen.

Lees ook Wereldwinkel Boxtel gooit definitief de pannen erop

Gunners, zo noemen ze bij Het Goed de mensen die hun overbodige spullen brengen. Overbodig voor hen in ieder geval. Want bij Het Goed wordt - na een strenge selectie - het bruikbare spul weer verkocht. Gaat een item binnen zes weken niet met een klant mee naar huis, dan gaat het weg uit de winkel, vertelt Janssen. Want ‘het assortiment moet afwisselend blijven en er moet ook plek zijn voor nieuw goed.'

Onder meer omdat er kenners tussen de klanten zitten. ,,Sommige mensen komen wel twee keer per dag. Om te kijken of er nog iets nieuws is." Dat maakt Het Goed niet alleen een winkel, maar ook een sociale ontmoetingsplek. Het Goed is commercieel, het draait om geld verdienen. Maar de winst, die wordt ingezet om werk te creëren voor mensen die aansluiting met de arbeidsmarkt missen. Ook het duurzame aspect is belangrijk. De afgelopen twaalf maanden werd bij de vestiging in Boxtel ruim 1,2 miljoen kilo textiel, huisraad en overig materiaal ingezameld. Er werden liefst 243.000 producten gekocht door 66.500 klanten. Zoals Janssen zegt: ,,Het Goed loopt goed. Hergebruik is nu eenmaal heel hip."

Drie medewerkers van Het Goed vertellen over hun favoriete item:

De weegschaal van Fareed Fazil

Fareed Fazil werkt al tien jaar bij Het Goed. Eerst als algemeen medewerker, nu op de verkoopafdeling. En dat komt onder meer omdat hij zes talen spreekt, zo vertelt Fazil, dit keer in het Nederlands. De andere talen? Perzisch, Engels, Russisch, Arabisch en Pools. Spaans, dat gaat hij nog leren.

Hij toont een kleine weegschaal van marmer en goud, zijn favoriet uit de winkel: ,,Omdat het marmer me heel erg doet denken aan mijn geboorteland: Afghanistan. En de weegschaal aan mijn studie rechten daar. Maar ik vind het niet erg dat ik daar niks meer mee doe, hier verkopen is veel leuker."

Volledig scherm Fareed Fazil. © copyright Marc Bolsius

De vitrinekast van Peter van Munster

Peter van Munster rijdt inmiddels zo'n twee jaar als chauffeur rond voor Het Goed, om de grotere spullen bij mensen thuis op te halen. Pas geleden zelfs nog een gloednieuwe bank, vertelt hij. Van Munster maakte en route al het nodige mee. ,,Mensen die boos worden als je de spullen niet binnen komt ophalen bijvoorbeeld. Want dat mag nu niet door corona." Maar de chauffeur blijft altijd rustig. ,,En het komt ook niet heel vaak voor hoor, de meeste mensen zijn gewoon aardig.

Zijn item? Hij loopt naar een vitrinekast. ,,Die vind ik wel mooi. Daar zou je een mooie verzameling in kunnen zetten." Zijn PSV-memorabilia bijvoorbeeld, dan kan-ie daarnaar kijken. Van Munster is groot fan. Maar de wedstrijden bezoeken, dát zit er nu even niet in.

Volledig scherm Peter van Munster. © copyright Marc Bolsius

De theepot van José Janssen

José Janssen komt oorspronkelijk uit de pedagogische hoek, maakte later de stap richting retail. Na jaren in een 'gewone' winkel te hebben gewerkt, is ze nu alweer 2,5 jaar verbonden aan Het Goed. Sinds anderhalf jaar als filiaalleidster in Boxtel. ,,Hier kan ik het sociale en het commerciële perfect met elkaar combineren." Ze geeft leiding, maar vindt zichzelf zeker geen baas. ,,De goede sfeer staat voorop. En ik vind het vooral belangrijk dat de medewerkers lekker in hun vel zitten."

Janssens favoriet is een theepot. Delfts blauw lijkt-ie wel. Maar dat is het niet, zegt ze. Want 'made in Thailand'. Ze koopt de pot evengoed. Zoals ze wel vaker spullen koopt uit de winkel. Vooral servies. ,,Daar ben ik echt verzot op." En als Janssen dan iets koopt, neemt ze altijd weer iets mee vanuit thuis voor de verkoop. ,,Dat is mijn eigen regel. Anders staat het zo vol bij ons."

Volledig scherm José Janssen. © copyright Marc Bolsius