Het Goed gaat nu ook in Sint-Michielsgestel kleding en spullen ophalen

VIDEO De Knoestjes uit Esch toeteren lekker op eieren en worsten­brood

15:28 MET VIDEO ESCH - Voor het zevende jaar op rij wordt De Grote Ontbijtshow gehouden, in Ons Café in Esch, met ludieke spelletjes als spijkerpoepen, frikandellen eten, skilopen, liedjes zingen en met eieren op een lepel lopen. Zo'n 150 aanwezigen - jong en oud - eten deze maandagochtend aan lange tafels gezeten hun buiken vol; de meesten zien er opmerkelijk fit en ongehavend uit. Blaaskapel De Knoestjes - in roze kledij gestoken - speelt deze ochtend iedereen meteen weer in de carnavalsstemming.