Het gonst van belangstelling in Gemonde tijdens Open Imkerijdag

Dat de bij belangrijk is en het tegenwoordig moeilijk heeft, dringt steeds meer door tot de burgerij. Toch is er veel aan te doen, denkt ook imker Jos Bolwerk. ,,Er is haast alleen maar gras en maïs op de velden, de diversiteit is verdwenen”, zegt hij. Het initiatief van diverse gemeenten om landbouwers tegemoet te komen om stroken van drie à vier meter bij akkers in te zaaien met bloemen, juicht hij toe. ,,Voor de bij maakt het niet uit of het viooltjes zijn of paardenbloemen, ze geven allebei nectar", zegt de imker.