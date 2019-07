Het Haaren van... Henk van Helvert: ‘Het rustige en landelijke van Haaren vind ik fijn’

Prachtige handgekleurde diploma’s met gekalligrafeerde letters glijden door zijn vingers. ,,Deze map vol originele documenten heb ik net gekregen van een nabestaande van gijzelaar Herman Nijhof voor de Gedenkplaats. Tijdens een sportdag op 16 september 1942 in de tuin van Kamp Haaren werd Herman Nijhof derde bij hoogspringen, maar de hoogte die hij sprong, staat er niet bij. Hij won die dag nog twee wedstrijden. De sportdiploma’s zijn gemaakt door pastoor Soons. Tekenen gaf afleiding, en drukken kon niet in het kamp.”



Archiefonderzoek en publiceren over de desbetreffende onderwerpen, daar is Van Helvert erg bedreven in en daarom werd hij ook gevraagd om mee te werken aan een boek over Haaren. ,,Dit is een soort afscheidsboek over Haaren als zelfstandige gemeente. Met als titel: Haaren, een wandelend dorp. Het is een initiatief van het Haarens Klokje. Ik doe nu onderzoek in het BHIC en er komt veel informatie binnen via boeren, verenigingen, de harmonie, voormalige caféhouder en ga zo maar door.”