Het Haaren van... Tineke Holm: ‘Ik vind mezelf niet echt een kunstenaar. Dat klinkt zo hoogdravend’

Restaura­tie van graf oom Vincent van Gogh in Helvoirt is steen des aanstoots

11:24 HELVOIRT - En ineens was er gedoe in de gemeenteraad van Haaren over de restauratie van een monumentaal graf in Helvoirt. Het gaat om de laatste rustplaats van de oom van Vincent van Gogh die naast het kerkhof aan de Vincent van Gogh-straat begraven ligt.