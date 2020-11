Het Halder van Cor Pijnenburg: ‘Er wonen hier heel fijne mensen’

HALDER - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Cor Pijnenburg.

Even de stekker in de elektrische auto stoppen en Cor Pijnenburg (69) gaat weer aan de slag. De bescheiden kasteelheer van Nieuw Herlaer in Halder is altijd bezig - op dit moment voor Tsuru, het bedrijf waarvan hij mede-eigenaar is.

,,Ik vond mezelf te dik en daar wilde ik iets aan doen. Samen met een bevriende psycholoog. Veel mensen zijn te dik. We hebben een dubbele vergrijzing - mensen worden ouder en er zijn steeds meer ouderen - en we bewegen te weinig. Veel mensen hebben stress en gezond eten is ‘in’.’’

Mensen motiveren

,,Wij surfen mee op deze sociaal-maatschappelijke trends. Door dit aan psychologie te koppelen, kun je mensen motiveren om een andere levensstijl aan te leren en dat vol te houden. Doen we samen met universiteiten in Nederland, Amerika en Canada.”

Inspelen op trends, dat deed Pijnenburg al veel vaker. Hij houdt zijn telefoon omhoog. ,,Weet je nog dat je vroeger anoniem gebeld kon worden en dat iemand aan de andere kant begon te hijgen? Zó vervelend was dat. Toen bedachten we nummerherkenning. Sindsdien heb je daar geen last meer van.’’

Quote Weet je nog dat je vroeger anoniem gebeld kon worden en dat iemand aan de andere kant begon te hijgen? Cor Pijnenburg

,,En ken je de identifier van sommige banken, om te telebankieren? Die hebben wij ook bedacht. Ik ben dol op innovaties. Het nadeel van doodgaan vind ik dat je nieuwe innovaties niet meer meemaakt. Maar er zijn ook projecten mislukt, hoor.”

Pijnenburg groeide op vlak bij het kasteel. ,,Mijn ouders waren keuterboeren en mijn moeder was chronisch ziek. Dus ik moest veel meehelpen op de boerderij. Boer worden? Nee, dat wilde ik niet. Ik ging naar de HTS en toen naar wat nu de TU Eindhoven heet.’’

Niet afgestudeerd: te druk met bedrijf

,,Ik studeerde niet af omdat ik het heel druk had met mijn eigen bedrijf. Dat moest ook wel, want dat was mijn inkomen. Het liep zo goed dat mijn professor na zes jaar bij mij ging werken, haha.”

Als kleine jongen speelde Pijnenburg met andere kinderen in de buurt van het kasteel dat destijds helemaal vervallen was. "Nee, destijds had ik nooit kunnen denken dat ik hier ooit nog eens zou gaan wonen."

Trots op:

Halder is een geweldig dorp. Er wonen hier heel fijne mensen. Tijdens de verbouwing zijn ze hier een aantal keren geweest. De eerste keer legde ik de plannen uit, met hapjes en drankjes. Ik dacht nog dat ze om tien uur ’s avonds wel weg zouden zijn, maar dat was pas om drie uur ’s nachts. Het was ontzettend gezellig!”

Kijk hier naar onze meest bekeken video’s: