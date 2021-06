Het Halder van... Margot Tolsma: ‘Halder is een beetje een zelfstandig staatje’

Ze zwaait de schuttingdeur van haar tuin open. Voilà, het uitzicht op de grazige weilanden vol boterbloemen en knotwilgen langs de Dommel is fenomenaal. Margot Tolsma (70) is al veertig jaar dol op Halder. ,,Een cadeautje om hier te mogen wonen. Daar ben ik me nog steeds dagelijks bewust van. Mijn vrouw Els en ik kenden Halder allebei al voordat we elkaar kenden.”

Ze glundert. ,,Halder is een parel in de natuur. Ook voor dieren, zoals dassen en vossen, is dit gebied heel belangrijk. Momenteel is het een echte kraamkamer. We zijn bezig met het Brabants Landschap en de gemeente Gestel om ervoor te zorgen dat het authentieke van Halder en de leefbaarheid bewaard blijven.”

Activiteiten volop

Verder is Tolsma voorzitter van Buurtvereniging Halder. ,,Die bestaat al 23 jaar. We zijn nu met zo’n zestig leden. Ook uit de Theerestraat en de Halderse Akkers. Dat zijn onze overburen.” Activiteiten volop. ,,Elk jaar hebben we een nieuwjaarsborrel, hier op de brug. Dan heffen we het glas. Als het slecht weer is, kan het altijd wel bij iemand binnen. Verder hebben we een zomerfeest op het speelveldje met bijvoorbeeld een barbecue, en jeu de boules in augustus of september.”

Afgelopen jaar allemaal afgelast vanwege corona. Maar de zwerfafvalactie ging wél door. ,,Die actie zetten we op de buurtvereniging-app en op de Halder Helpt-app. Op de Halder Helpt-app kun je verder bijvoorbeeld laten weten als er boodschappen voor iemand gedaan moeten worden. Of als er een verdacht busje rondrijdt, om maar wat te noemen.” Dat verbinden van mensen, dat is iets wat Tolsma na aan het hart ligt. ,,Iedereen heeft zijn en haar eigen kwaliteiten en op die manier kun je gebruikmaken van elkaars mogelijkheden. Zo versterk je elkaar. Dat loopt wel als een rode draad door mijn leven: in mijn werk coachte ik teams. Weet je trouwens dat er héél veel ondernemers in Halder wonen? Met heel uiteenlopende bedrijven.”

Misschien tijd voor een ondernemersvereniging? ,,Eh, nee, die is er al in Gestel.”

Trots

,,Ik las net de nieuwsbrief van hospice Parunashia en daar schrijft een van de vrijwilligsters dat het hospice de liefste plek is van Gestel en omgeving. Helemaal mee eens, en voor mij is Halder de mooiste plek. Het is authentiek en de onderlinge verbondenheid is groot. Eigenlijk is het wel een beetje een zelfstandig staatje. Gestel breidt erg uit in onze richting. Ze moeten niet té dichtbij komen…”