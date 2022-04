‘Het is best een drempel om molenaar te worden, maar zo leuk om te doen’

SCHIJNDEL - 2022 is uitgeroepen tot het Jaar van de Vrijwillige Molenaar. Reden genoeg om de Schijndelse molen De Pegstukken op te zoeken, waar elke zaterdag de winkel open is om tarwe-, rogge-, spelt- of boekweitmeel te kopen. Ad Vermeltfoort, Aad Dekker en Reinier Pijnenburg houden er als ‘mulders’ de molen draaiend.

Vijftig jaar geleden werden bij de Zaanse Schans de allereerste molenaarsdiploma's uitgereikt. En dat was voor het Gilde van Vrijwillige Molenaars een goede reden om dit jaar uit te roepen als Jaar van de Vrijwillige Molenaar.

Dagje ouder

Een van de molenaars van de Pegstukken in Schijndel, Ad Vermeltfoort, is blij met die aandacht. ,,Het vak van molenaar is maar moeilijk door te geven aan een volgende generatie. Het is best een drempel om de opleiding te gaan volgen. En wij worden natuurlijk ook een dagje ouder. Molenaar zijn is best een lichamelijk zwaar vak met het op de wind kruien en andere bezigheden. En je moet veel kennis opdoen én ervaring.”

Lessen in Rosmalen

Toch heeft Vermeltfoort er geen dag spijt van dat hij in 2005 werd uitgenodigd op een keer bij de Pegstukken te komen kijken. ,,Je raakt in de ban van de molen. Ik ben er aan verknocht geraakt. Dus ben ik in 2007 met de opleiding begonnen. Veel theorie van allerlei molens. Van sommigen zou ik het niet eens meer weten. Maar toch goed dat je die kennis op doet. En veel in de praktijk leren. Ik leste bij de molen in Rosmalen, bij René Vogels. Op de wind kruien, de zeilen voor leggen, noem maar op. In 2011 slaagde ik voor het examen.”

Quote Het is net als bij autorijles, na je diploma leer je het pas écht Ad Vermeltfoort, Molenaar Pegstukken

Maar dan is het volgens Vermeltfoort net als met je autorijles. ,,In de praktijk leer je pas echt al doende hoe je steeds beter molenaar wordt. Ervaring is belangrijk. Ik ben ook zo iemand die alles wil weten. En die jaren ervaring, dat is dan later moeilijk doorgeven aan een nieuwe generatie molenaars. Dat kost tijd. Maar het is zo leuk om te doen. Nooit spijt van gekregen.”

Volledig scherm Ad Vermeltfoort in de Pegstukken. © Jan Zandee/ Fotoburo Bolsius

Gelukkig heeft de Pegstukken drie molenaars. Want Ad Vermeltfoort heeft als collega's Aad Dekker en Renier Pijnenburg. Aad deed ook examen. Reinier kreeg het van zijn vader met de paplepel ingegoten. Samen hebben ze het op zaterdag heel gezellig in de winkel van de Pegstukken en drinken koffie en buurten een pijp. ,,Het is ook een leuke sociale bezigheid zo samen", zeggen ze. En als je met drieën bent, dan hoef je niet elke zaterdag op te komen draven als de winkel open moet voor de klanten die meel en bloem komen kopen.

Record

Op negen april doet De Pegstukken maar wat graag mee aan het wereldrecord dat de duizend Nederlandse molens willen vestigen. Dan willen ze tussen 11.00 en 12.00 uur allemaal de wieken in de wind zetten en de boel laten draaien.

Feestjaar Pegstukken later

Door corona miste de Pegstukken het vieren van het jubileumjaar van de molen: 175 jaar oud. Reinier Pijnenburg: ,,Dat willen we nu over drie jaar groter vieren. Dan vieren we maar het 180-jarig bestaan met een mooi feest. We hebben nog de tijd om erover na te denken hoe we dat vorm geven.”

Haver tot gort

Ondertussen hoopt het Gilde van Vrijwilliger Molenaars met het feestjaar een nieuwe generatie ‘mulders’ aan te spreken om het vak te komen leren. Aan Vermeltfoort, Dekker en Pijnenburg zal het niet liggen om nieuwe molenaars de kneepjes van het vak te leren. Zij kennen de molen en het vak van haver tot gort. Of moet dat van tarwe tot boekweit zijn?



