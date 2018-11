Het is gedaan met de hitte: HelvoirThuis krijgt op korte termijn klimaatverbetering

HELVOIRT - Er komt verbetering in de klimaatbehandeling van het HelvoirThuis. Al sinds de opening in 2015 van het gebouw zijn er klachten over te lage temperaturen op de eerste verdieping en te hoge temperaturen in de basisschool, de kindertuin en de Huiskamer.

De gemeente Haaren laat nu voor bijna dertig 30.000 euro voorzieningen aanbrengen om deze ongemakken ongedaan te maken.

Koeling

Tijdens de nieuwbouw is de koeling van het gebouw, in overleg met de gebruikers, geschrapt uit het bestek door opdrachtgever de gemeente Haaren. Zo laat de verantwoordelijke gemeenteambtenaar desgevraagd weten. De gebruikers zoals de basisschool, de kindertuin en TinH (Thuis in Helvoirt) die de exploitatie doet van de multifunctionele accommodatie trekken al drie jaar aan de bel dat het te warm en op enkele plekken te koud is.

Kanaalverwarmer

Met het in het leven roepen van een Stichting Beheer HelvoirThuis met daarin vertegenwoordigers van de gebruikers liet men deskundigen kijken naar een oplossing voor het probleem en dit in een rapport vast te leggen. Dat rapport stuurde het stichtingsbestuur naar de gemeente Haaren. Wethouder Vromans maakte er in het overleg niet veel woorden over vuil. ,,Ik heb het rapport gelezen, het probleem is me duidelijk. Laat het maar maken.’’ Dat vertelt Gerrit van de Brandt van het stichtingsbestuur die het beheer namens TinH behartigt.