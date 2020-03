Het is leeg en stil in de Meierij

Een eenzame fietser met pak wc-papier achterop en twee broden bengelend aan het stuur rijdt over de Boxtelse Markt. Op de deur van lunchroom Deegeluk hangt een briefje 'Zojuist hebben we besloten niet open te gaan'. Het is zondagmiddag twee uur en behalve wat wandelaars en enkele fietsers is het uitgestorven. D'n Hendrik is nog wel open. Eigenaresse Peggy van der Lee zit aan de bar in afwachting van de persconferentie. "Ik verwacht dat de horeca ook dichtgaat." En dat gebeurt dan ook aan het einde van de middag. "We kijken nog even naar de persconferentie met de vaste gasten en dan gaan we dicht. Bizar." In Haaren is dinercafé Juffrouw Jopsen zaterdagavond nog open. "We laten maximaal twintig mensen tegelijkertijd binnen", legt eigenaar Hugo Huttinga uit. Maar een dag later moet ook hij de tent sluiten. "Jammer, het is niet anders."

En zaterdag, hoe was het toen? Is 't nou stiller op de Schijndelse weekmarkt of toch niet? Ad van Kaathoven van de kaaskraam merkt geen enkel verschil. "Mensen moeten toch eten. En verbieden van weekmarkten zou niet slim zijn: dan wordt het in de winkels nog drukker."

Niet bang

Op de toonbank staan bordjes met blokjes kaas om te proeven. "Ja, hoor, de meeste mensen nemen ervan." Marktbezoekster Jeanne van Genugten koopt een doosje eieren bij hem. "Nee, ik ben niet bang. Bij tijd en wijle ontstaat er een ziekte, dat is al eeuwen zo." Bij de kledingkraam is niemand te zien. "Kleren kopen kun je uitstellen", merkt eigenares Gerdie van der Steen op, terwijl ze haar handen met handgel wast. Een eindje verderop in de Etos staan klanten met flesjes zeep en doosjes paracetamol in de rij. "'t Is véél drukker dan anders", laat de medewerkster weten. In de Schijndelse Aldi en de Boxtelse Jumbo geen lege schappen. "Vrijdag was het heel druk", vertelt een medewerkster van de Jumbo. "Vandaag (zaterdag, red.) is het wat rustiger. Maar de mensen laden hun kar nog steeds een stuk voller dan anders. En ze gaan gauw weer naar huis."

Waar de gangen van Winkelcentrum Oosterhof normaliter op zaterdag druk zijn, is het nu rustig. Mensen lopen snel door. Gemeenschapshuis De Rots in Boxtel en De Es in Esch zijn stevig vergrendeld. Op de parkeerplaats bij De Es stapt Vahram Houhannissian bij zijn zoon in de auto. "We hebben net een kaarsje aangestoken in de kapel."

Verder is er niemand te bekennen. In de Spar is slechts een enkeling. Sanne Aarts loopt naar binnen met haar zoontje Olivier (3). Met kennis van zaken loopt het jochie meteen naar de houdbare producten en kiepert een pakje roze koeken in zijn winkelwagentje. "Gisteren ging het vooral wc-papier heel hard", vertelt vulploegmedewerker Martijn de Man. "Maar het is allemaal weer bijgevuld. Zaterdag is het hier altijd vrij stil."

Verlaten hockeyveld

Het hockeyveld van MEP in Boxtel ligt er verlaten bij. Enkele meisjes slaan zaterdag om de beurt een bal in het doel. "We zijn toch maar even hiernaartoe gegaan, anders zit je de hele dag binnen", zegt Nina Schäfer (14). Sam van Uden (12) vindt het allemaal wat 'overdreven'. "Wel school, geen sportclub. Voelt onlogisch. Ik hoop dat de school ook dichtgaat." Nina aarzelt. "Ja, wel als het nodig is. Ik kon deze week niet naar school omdat ik verkouden was. Maar alleen thuis is ook niet zoveel aan." Eline Heijnen (13) had al veel vrij. "Ik had vrijdag maar één uur les. Van mij mag de school ook dicht. Misschien gebeurt dat morgen ook wel."