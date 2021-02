Het is niet snel goed in de Boxtelse politiek ...

Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Dat schreef het Brabants Dagblad over de Boxtelse coalitieonderhandelingen in 2018. Die in feite al voor de verkiezingen waren beklonken. Tweeënhalf jaar geleden was het vormen van een nieuw gemeentebestuur daarom in een vloek en een zucht voor elkaar. Gevolg: het halve dorp schreeuwde moord en brand. Met de winnaar van de verkiezingen van destijds, BALANS, voorop. De partij was dan ook vakkundig aan de kant geschoven.