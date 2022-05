Het is nog frisjes, maar de camping is al hot

Vijfde klasse C Gelegen­heids­spits Hellings maakt hattrick binnen vijf minuten voor winnend Irene

Drie keer scoren is al moeilijk genoeg laat staan binnen vijf minuten. Toch lukte het Bryan Hellings vanmiddag. In de spits is niet zijn gebruikelijke positie, maar het ging hem goed af. Tussen minuut 36 en 41 wist hij drie keer te scoren.

24 april