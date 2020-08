Het is nog veel te vroeg voor begroting Sint-Michielsgestel

SINT-MICHIELSGESTEL - Er komt geen extra raadsvergadering om over het huishoudboekje van de gemeente Sint-Michielsgestel te praten. De oppositiepartijen hadden daarom gevraagd. Pas als Den Haag meldt hoeveel geld Gestel krijgt in het gemeentefonds, is zicht op bezuinigen pas echt helder.

Een extra raadsvergadering om te praten over de aanstormende bezuinigingen in Sint-Michielsgestel komt er niet deze donderdag. Dat heeft de gemeente Gestel na overleg met de oppositiepartijen besloten. De oppositie had om deze raad gevraagd omdat ze vindt dat ze alle informatie over op handen zijnde bezuinigingen tot in details wil horen. Maar Gestel is nog lang niet zover dat ze alle cijfers over de begroting in beeld heeft.

Eerst kijken naar Den Haag

Dat heeft onder meer te maken met hoe Den Haag overheidsgelden zoals bedragen in het gemeentefonds nog niet kenbaar heeft gemaakt. Rick Groetelaers van de grootste coalitiepartij PPA: ,,Alle gemeenten gaan de effecten van corona merken. En zolang we nog niet weten hoeveel geld Den Haag in de pot stopt, zolang weten we nog niet hoeveel we écht moeten gaan bezuinigen.”

Saamhorigeheid

Groetelaers zegt dat het college wellicht eerder een helder bericht had moeten laten uitgaan over het proces rondom de begroting van 2021 en volgende jaren. ,,Dat is verwijtbaar. Maar Zowel PPA alsook CDA en VVD vinden dat we nu vooral de saamhorigheid op moeten zoeken en niet de stellingen al betrekken. Alleen met saamhorigheid zijn onze inwoners gediend.”

Tekort groeit naar een miljoen

Eerder werd bekend dat Gestel flink de broekriem moet aanhalen en dat de gemeente afstevent op een tekort dat oploopt tot een miljoen euro in 2024. Maar pas als Gestel weet hoeveel het Rijk in het gemeentefonds voor doet, is helder hoe groot de ‘schipbreuk’ wordt en de tekorten die toch al ontstaan zijn door uitgaven als de wmo en jeugdzorg, nog verder oplopen. Afgezien van de effecten die corona voor de gemeente hebben.