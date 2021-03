‘Het is toch geen discussie zo, dit is ongefundeerd bezuinigen’

Zij eisen dat de gemaakte afspraken worden nagekomen en er een open debat komt in de gemeenteraad. Namens de vier partijen lazen Vera Brouns (CDA) en Mariëlle Wijffelaars (D66) gisteravond in een besloten vergadering een statement voor. De SP, de vijfde oppositiepartij, boycotte de vergadering vanwege de beslotenheid.

Mening van inwoners doet ertoe

,,Wij hebben vorig jaar afgesproken dat we in een uitgebreide discussie zouden gaan kijken welke taken we moeten uitvoeren, welke we willen en wat we uiteindelijk kunnen. De mening van inwoners zou een grote rol spelen.”