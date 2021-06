Het kan dus toch in Schijndel: bouwen, bouwen, bouwen!

Vijftien kandidaat-kopers per woning in Schijndel is zeker geen uitzondering. ,,In uitzonderlijke gevallen heb je er zelf 40 tot 45", zegt Eva Hanegraaf, makelaar bij Meierijstad Makelaardij in Schijndel. In zo'n beetje heel het land is sprake van een overspannen woningmarkt, in Schijndel zeker. Hanegraaf: ,,Je kunt gerust spreken van een droogkokende markt. Het is ook hier zeker geen uitzondering als ze flink meer bieden dan de vraagprijs.”