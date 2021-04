Het kleine Middelrode krijgt 100 woningen, maar niet in een klap

Jessie vreest voor gezoef van windturbi­nes, zoals velen in Schijndel­se Heide

20 april SCHIJNDEL/SINT-OEDENRODE - Jessie Voets loopt dagelijks langs de weilanden in de Schijndelse Heide. Ze geniet dan van de rust of van een roofvogel die een duikvlucht maakt. ,,Hoe verschrikkelijk is het als we dadelijk alleen nog maar het gezoef van windturbines horen en de rust, vogels en toeristen wegblijven?”, vraagt zij zich af.