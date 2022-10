Het kloosterleven op de planken, met de échte Zusters van Liefde in de zaal

Begrijpt u alle teksten van de gemeente? Dit testpanel ook niet en daar gaat Meierij­stad wat aan doen

VEGHEL - Bewindvoering? Minnelijk schuldregelingstraject? Wat is dat in hemelsnaam? De teksten van veel gemeenten zijn lang niet altijd even duidelijk. Het testpanel laaggeletterdheid van Meierijstad legt de vinger op de gevoelige plek.

7:01