Het Lennisheuvel van... Ingrid van Veen: ‘Heerlijk om mensen te verwennen’

Er loopt een rode draad door al haar werkzaamheden: het liefst is ze culinair bezig - voor andere mensen. Ingrid van Veen is medeorganisator van het evenement Lekker Lennisheuvel, ofwel de proeftuin voor lekkerbekjes. ,,Daar zetten we Lennisheuvel mee op de kaart en het is om de saamhorigheid en cohesie te vergroten.” Verder kookt ze voor het nieuwe Eetpunt in het dorp, ze zet zich in voor Stichting Met je Hart en sinds augustus vorig jaar heeft ze haar eigen tent in Boxtel: Bij d’Ingens. Voor soep, lunch en catering. De kans om haar eigen toko te starten, greep ze met beide handen aan. ,,Heerlijk om mensen te verwennen.”