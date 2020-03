Het Lennisheuvel van...: Ivan Crost: ‘Hier kun je overal binnenkomen’

Lennisheuvel

Noor Reigersman

Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Ivan Crost.

Ivan Crost (71) is dol op wandelwegen door de natuur. Hij heeft net nog een pad ontwikkeld van gemeenschapshuis Orion naar het bruggetje over de Beerze bij de Kampina. ,,Wordt binnenkort geopend. ‘t Was in opdracht van dorpsberaad Rond Kerk en Orion (RKO). Hij is klaar. Ik moet hem alleen nog lopen met een GPX; daarmee kun je op de meter nauwkeurig zien hoelang hij is.”

Coördinator van wandelroutes

Crost is coördinator van diverse wandelroutes. ,,Van de NS-wandelingen Hart van ‘t Groene Woud, Kampina en Strabrechtse Heide. Ik regel de markeringen. En ik ben padcoördinator van het Brabants Vennenpad; die is 258 kilometer. Daar hoef ik de markeerders alleen maar aan te sturen. O ja, en ik ben belangenbehartiger van Wandelnet Zuid-Oost Brabant. Wandelnet is een van de twee grootste beheerders van langeafstandspaden in Nederland.”

Genoeg te doen dus. ,,Ik overleg veel met overheden en andere partijen als een weg wordt gewijzigd, bijvoorbeeld een verbreding. Dan kijk ik eerst op de kaart wat voor consequenties dat heeft voor de wandelpaden die daarmee kruisen. Leuk om met iedereen te overleggen zoals met Rijkswaterstaat, gemeentes, provincie, ProRail, noem maar op.”

Alaskan Malamute

Als hij geen paden controleert, dan wandelt hij met zijn hond Tuyok, een Alaskan Malamute. ,,We lopen 200 kilometer in de maand. Vanochtend ben ik nog in de Kampina geweest, een stuk ging over het Brabantse Vennenpad. Even op een bankje zitten, appeltje eten. Tuyok gaat ook altijd mee op de langeafstandsroutes zoals het Pieterpad. En nu ben ik bezig met de Nederlandse Pelgrimstocht. Nee, niet de buitenlandse versie, want dan hoef ik niet meer thuis te komen zegt mijn partner Jan, haha.”

Eén keer per maand organiseert Crost een wandeltocht vanuit het Boxtelse Kunstcafé Coupé. ,,Wie wil mag mee. Kopje koffie, wandelen, filmpjes met uitleg. En verder heb ik in Kunstcafé Coupé een kookclub opgezet waar acht mensen uit Lennisheuvel aan meedoen. Twee komen later en eten mee.”

Trots op