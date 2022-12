Het Lennisheuvel van Jan Rombouts: ‘Als je je inzet, word je hier snel opgenomen’

Inhalen

Ook tijdens het Kindervakantiewerk is hij actief, al 35 jaar. ,,De kinderen vinden me niet zo erg leuk, denk ik, haha. Want als ze aan het timmeren zijn en een spijker steekt eruit, dan zeg ik meteen: je moet die spijker omslaan, anders doe je je straks pijn.”

En sinds Rombouts met pensioen is, steekt hij als penningmeester nog meer tijd dan voorheen in de KBO, wijk Lennisheuvel. O ja, hij is ook nog een van de kosters in de Sint-Theresiakerk. ,,Voor de viering maken we de kerk open, kachel aan, we zetten alles klaar voor de priester, collecte, en daarna alles weer opruimen en afsluiten.” Wat doet al dat vrijwilligerswerk met hem? ,,Het geeft me veel voldoening en ik vind de contacten met de andere mensen leuk.”