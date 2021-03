Het Lennisheuvel van Rianne Doornekamp: ‘Dit is mijn derde kindje’

Aan het hek hangen theepotten en in het weilandje voor ’t Bakhuys, in Lennisheuvel, scharrelen kippen. ,,Ik verwerk hun eieren in de taarten voor de high tea.” Het enthousiasme spat van Rianne Doornekamp af. Zij is de eigenares van ’t Bakhuys en het theewinkeltje. Een lekkere appeltaart staat klaar. ,,Ik vind het zó heerlijk om te bakken. Deze is koolhydraatarm. Proef maar eens.” Ooit was Doornekamp doktersassistente, maar ze gooide het roer om. ,,Ik was met een vriendin aan het highteaën en zij vond dat ook echt iets voor mij.” Twee maanden later was ’t Bakhuys een feit, nu negen jaar geleden. ,,Ik heb twee dochters en dit is mijn derde kindje. Daar moet je goed voor zorgen! Ik vind het heerlijk om alles tot in de puntjes te verzorgen en mensen te zien genieten. Dat vind ik belangrijker dan geld.”

Ook al heerst er corona en wordt er geen hightea geserveerd, toch is Doornekamp druk bezig. Nu met het inpakken van thee. ,,Dit zijn bestellingen.” Bekende namen als het ‘kistje van de keizer’ sieren de glazen potten, maar ook veel zelfbedachte namen, zoals haar lievelingsthee: My Green Lover. Organiseren, daar is ze ook dol op. ,,Samen met Ingrid van Veen en Ivan Crost organiseerde ik Lekker Lennisheuvel. Enorm leuk om te doen.” En goede doelen, daar zet ze zich eveneens voor in. ,,We houden elk jaar een winterfair en daar is een goed doel aan verbonden. Zo hadden we onder meer KiKa.”

En dan de theereizen naar Sri Lanka. Doornekamps ogen schitteren. ,,Dat is zó geweldig. Dan gaan we naar theevelden en theefabrieken.” En ook daar zit een goed doel achter. ,,Afgelopen zomer hadden de theepluksters bijna niks te eten vanwege de coronacrisis. Er zaten hier mensen van de stichting Love Care Sri Lanka op het terras en ze vertelden dat een gezin daar een hele week kan eten van tien euro. Veel gasten gaven toen tien euro als fooi. Mooi, hè?” En leuke anekdotes? ,,Jaren geleden kwam hier een man van tachtig jaar. Of hij me iets mocht vragen. Dat mocht uiteraard. Of ik zijn ogen wilde indruppelen.” Ze lacht. ,,Heb ik gedaan en sindsdien is hij vaste klant in mijn theetuin!”

Trots op:

De Lennisheuvel-thee. Die is favoriet bij veel mensen. En ik ben trots op het Parkje. Kun je lekker wandelen, kinderen vissen in de vijver, ze skaten. Echt een middelpunt waar mensen elkaar ontmoeten.