Het Liempde van... Els Vissers: ‘ Ik ben een doener en heb graag iets omhanden’

HET DORP VANLIEMPDE - Elk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Deze week: Els Vissers.

Voor haar op tafel in de sfeervolle Erfgoedkamer ligt een stapeltje mooie oude foto's. In coronatijd heeft ze er 6000 op de Beeldbank van Liempde gezet. ,,Met dank aan corona. Ik had tijd genoeg. Geen vergaderingen, geen afspraken. Maar verder is corona natuurlijk ellendig."

Els Vissers (74) is voorzitter van Erfgoedvereniging Kèk Liempt en ze beheert de collectie. ,,Nu staan er ruim 8000 foto's op. Eerst moet je kijken of de desbetreffende foto er al in staat, dan scannen, uploaden, nummeren, beschrijven, formulier maken, nummer achter op de foto zetten en in een map stoppen. Manlief vroeg me in coronatijd of ik het nog wel leuk vond om te doen. Het antwoord is ja."

Werken bij Rijksdienst

Vissers is kunsthistorica en werkte jarenlang voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. ,,Na mijn pensioen heb ik de nieuwe monumenten binnen Boxtel beschreven - in 2015 en '16 kwamen er veertig monumenten bij. Die moet je bezoeken, fotograferen en beschrijven. Redengevende beschrijvingen heten ze, dus waarom het een monument is."

Rondleiding langs beelden

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ook in haar woonplaats Liempde dook Vissers dus in de historie. ,,Eerst ben ik de gidsenopleiding Gids Gastvrij Liempde van het SPPiLL gaan doen. Ik ben een doener en heb graag iets omhanden. Aan het eind van het cursusjaar moest je in koppels een rondleiding geven. Een nieuwe route met nieuwe bezienswaardigheden. Ik deed het samen met Toon Voets en we hebben een rondleiding gemaakt langs een aantal beelden. Weet je dat Liempde in een straal van één vierkante kilometer zo'n vijftien tot twintig beelden telt? Da's echt veel."

Zo begon het

Tijdens de voorbereiding ervan zocht Vissers informatie in de Erfgoedkamer. ,,Toen vroeg ik of ik ook iets voor hen kon betekenen. Zo begon het."

Dan is het tijd voor de foto bij dit artikel. Vissers loopt naar buiten en poseert bij het beeld Hanne mi de moor. ,,Twee oude wijven bij elkaar, haha. Ik vermoed trouwens waar het woord 'moor' vandaan komt. De ketel - ofwel moor - werd in het vuur gehangen en werd aan de onderkant zwart."

Trots op:

,,De verbondenheid van Liempdenaren met het dorp. En wat ze ervoor overhebben om alles draaiende te houden en te promoten, dat is fantastisch. Ik ben zelf vaak verhuisd en dan bouw je niet meer zo'n hechte band op met je dorp en je huis, wél met de mensen.”