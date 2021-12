Het Liempde Van Gemmy Schellekens: ‘We gaan door, ondanks corona, want bewegen is onze passie’

Met een levendig armgebaar omvat ze haar grote tuin. ,,Afgelopen zomer gaf ik hier yogales en pilates aan een groepje vrouwen. Geweldig was dat. Ga ik komende zomer weer doen.”

Gemmy Schellekens (64) is een begrip in Boxtel, waar ze – samen met haar echtgenoot Jan – sportschool Tiga oprichtte en sindsdien runt. ,,In 1989 zijn we met Tiga naar De Ark verhuisd.” Schellekens schiet in de lach. ,,Die zomer zat Goossens Meubelen er nog en wij woonden er al. Soms opende klanten per ongeluk de verkeerde voordeur. Onze zoon was toen net geboren en de mensen dachten dat ik als model in bed lag, haha.”

Opzeggingen door corona

Ze wordt weer ernstig. ,,Veel mensen hebben door corona hun lidmaatschap van Tiga opgezegd. Ook omdat ze denken dat we stoppen met Tiga, aangezien we weggaan uit De Ark, maar dat is niet zo. We gaan door, maar in een kleiner pand. We zijn op zoek naar een ruimte van ongeveer 600 vierkante meter. Afhankelijk van de ruimte gaan we door met onder meer ballet, dans, Zumba en groepslessen in dans en sport. En natúúrlijk de Milon-cirkel.”

Ze veert op. ,,Dat is een gezondheidsprogramma met diverse apparaten voor vijftigplussers. Daarmee doe je in 35 minuten een volledige training op maat.”

Verbinding is iets wat Schellekens net zo belangrijk vindt als het sporten zelf. ,,Dat is wel de rode draad in mijn werk en leven. Het geeft me voldoening. Als een kind aldoor achteraan gaat staan, dan probeer ik het naar voren te halen. Nog steeds spreken vrouwen me aan in de winkel en zeggen daar iets over. Dat ze daardoor bijvoorbeeld hun school hebben gehaald. Mooi, hè?”

Erfenis

Verbinding leggen, dat deed Schellekens ook voor diverse goede doelen. Zo haalde ze tonnen binnen met goede-doelen-diners en challenges. ,,Met de Vicki Brownloop naar Den Bosch, voor het Palabana-kinderdorp van Pola van der Donk, de Voedselbank. Tijdens een diner schonk een man zijn erfenis van bijna drie ton aan Palabana. Ik kon het bijna niet geloven!”

Corona deelt nog steeds rake klappen uit. ,,Maar we gaan dus door, want bewegen is onze passie.” En de Ark zelf, wat gebeurt daarmee? ,,We gaan er op 1 maart uit en dan komen er voor 99,9 procent zeker appartementen in. Door een projectontwikkelaar die oude gebouwen intact laat. Maar het is moeilijk om afscheid van De Ark te nemen. Daar ligt een groot deel van ons leven.”

,,Ik ben trots op het prachtige dorp Liempde. Het is mooi landelijk gelegen en iedereen is er voor en met elkaar.’’

