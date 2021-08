Het Liempde van Jeanne van den Boom: ‘Ik ben trots op de tradities’

Met energieke passen loopt ze naar het Groot Duijfhuis. Iets wat Jeanne van den Boom (67) regelmatig doet. Ze is coördinator van de vrijwilligersgroep van het Groot Duijfhuis. ,,Ik zorg ervoor dat de bezetting van de gastheren en -vrouwen rondkomt”, zegt ze. ,,Die schenken koffie en thee en maken een rondje met de bezoekers, naar de Dommel, het ooievaarsnest en de Vlaamse Schuur. Leuk om te doen, zo ben je toch met iets anders bezig.”

Pensioen

Het Groot Duijfhuis is vanaf maart tot en met september elke laatste zondag van de maand open. ,,Dan ben ik er ook een deel van de dag.” Van den Boom ging vier jaar geleden met pensioen. In die tijd opende het Groot Duijfhuis de deuren voor bezoekers. Bijna automatisch rolde Van den Boom er dus in. ,,De beheerder vond me er precies geschikt voor. Haha, ja, wat wil je? Ik woon ernaast, hou van groen én ik ben gepensioneerd.” Van den Boom is zorgvuldig met ‘haar’ vrijwilligers. ,,Als iemand niet kan, dan ga ik diegene niet benaderen of het misschien toch kan.”

Ze kijkt tevreden naar de boomgaard achter haar huis. ,,Die is zo ingericht dat het een biotoop is. Hier foerageert zelfs een das. Hij eet pruimen en rotte appels. We geven ook rondleidingen.” Binnenkort komt er een tuingroep uit Oisterwijk. ,,En we hebben ook weleens schoolklassen op bezoek. Dan maken we bijvoorbeeld samen appelmoes. Verder komen er vaak mensen achterom met appels om even te vragen wat voor soort appelboom ze hebben. Laatst kwam er iemand met snoeihout. Hij dacht dat er misschien nog wel enthout tussen zat. Zo heb je veel aanloop.”

Pit voor tien

Van den Boom heeft pit voor tien en geniet volop van het contact met mensen. Zoals tijdens het project waarbij mensen fruitbomen konden aanschaffen met subsidie. ,,Dan konden ze daarna ook nog een snoeicursus doen. Dan gingen ze bijvoorbeeld tien bomen op het ene adres snoeien en dan weer tien bomen op het andere adres. Was een hele planning. En ik zorgde dan voor de koffie. Leuk én je krijgt een groot netwerk.”

Trots?

,,Natuurlijk op het Duijfhuis en ons vrijwilligersteam. Ook op de manier waarop mensen in Liempde dingen organiseren. De overbuurvrouw van mijn zuster zei: ,,We moeten eigenlijk een ijsbaan hebben.” En hij kwam er. Dat gold ook voor de Top 2000-stemweek in 2016 die Gerard Ekdom hier kwam openen. O ja, ik ben ook trots op de tradities in Kasteren, zoals de Antoniusviering hier vlakbij in de Sint-Antoniuskapel. Bovendien: de omgeving is hier prachtig.”