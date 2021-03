Het Liempde van Lieke Faber: ‘zo ontdek ik steeds meer over mijn ouders’

Het dorp vanElk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. Deze week: Lieke Faber. Onder meer bekend van de bouwfilm over D’n Liempdsen Herd en film over kapelaan Geoffrey de Jong.

,,Weet je wat dit is?” Glimlachend pakt Lieke Faber (59) een object. Het bestaat uit enkele ronde messing platen op elkaar. Met jaren, maanden en dagen erin gegraveerd. ,,Dit noemden we vroeger de eeuwigheidskalender. Hij loopt van 1967 tot en met 2021. Wat leek dat vroeger ver weg, 2021!” Door aan de platen te draaien wordt duidelijk dat de geboortedag van Willem Alexander, 27 april 1967, op een donderdag viel. ,,Ik vond het tussen de spullen van mijn moeder. Zij bewaarde alles en toen zij zes jaar geleden overleed, heb ik de ene helft van alle spullen meegenomen. Mijn zusje de andere helft.”

Zo heeft Faber een brief van een kennis van haar moeder, die uit het Nederlandse leger in Nederlands-Indië deserteerde, en veel andere documenten. Plus diverse objecten, zoals een doosje met Philips-kwartetkaarten uit 1936, dat haar moeder bij zich had in de drie jappenkampen, waar ze met haar familie verbleef. ,,Ze groeide op met grote haat tegen de jappen.”

Gebruiken tijdens geschiedenisles

Al deze vondsten brachten de creatieve film- en theatermaker op een origineel idee. ,,Ik maak vijftig filmpjes over de spullen, met de geschiedenis erachter. Het zou mooi zijn als er filmpjes gebruikt worden tijdens geschiedenislessen. Iedereen kan ze vrij bekijken, want ze staan op mijn site. Maar dat is niet mijn echte doel; het is meer dat ik dacht: wat móét ik met al die spullen? Als ik er niet meer ben, dan zijn in elk geval deze filmpjes er nog. En zo ontdek ik steeds meer over mijn ouders. Dat ze erg sterk waren.” En de eeuwigheidskalender, wordt daar ook iets mee gedaan? ,,Ja, daar ga ik ook een filmpje over maken. Inderdaad, met Willem-Alexander erin.”

Door corona kreeg Faber de tijd om al zo’n 25 filmpjes te maken. ,,Theater maken ligt stil, maar films maken, dat gaat gewoon door. Als ik nu zeg: hoe ziet het Liempde van Lieke eruit? Ja, dat speelt zich af in huis en in de tuin. Maar ik heb niks te klagen!”

Trots

Dat je hier in Liempde in deze coronatijd heerlijk in de natuur kunt wandelen. Over de mooie bolle akkers. Verder zijn hier altijd veel initiatieven, die nu niet doorgaan. Dan is het bijzonder dat er weer andere initiatieven zijn, zoals die van de Hofkapel. Als je jarig bent, dan komen ze muziek maken als je dat vraagt. En het Wapen van Liempde maakt heerlijke soepen. Zó mooi allemaal!