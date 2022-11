Het Liempde van Mari van der Velden: ‘Ik rijd fluitend in de bus’

,,Om halfvier heb ik nog een afspraak.” Mari van der Velden (65) is met pensioen, maar heeft het nog steeds druk. De functie van penningmeester, die is hem op het lijf geschreven. ,,Toen onze kinderen klein waren, was ik penningmeester van de peuterspeelzaal, later van de jeugdnatuurwacht.”

Gezelligheid

Samen met Charles van Liempd richtte hij Limuscene op, het muziekfestival op Eerste Pinksterdag. ,,Daar was ik zo’n acht jaar penningmeester.” Ook bij SPPiLL was hij acht jaar penningmeester. ,,Ik begon er in 2013 mee, met al die grote projecten: D’n Liempdsen Herd, het centrumplan en de aanpak van het buitengebied. Nu organiseer ik vanuit SPPiLL samen met anderen de jeu-de-bouleskampioenschappen. Ik hou van gezelligheid, ook al hou ik me op de achtergrond.”

Natuur

En de natuur, daar zet hij zich eveneens voor in. Inderdaad, als penningmeester. ,,Van de Natuurwerkgroep Liempde.” Hij kijkt naar buiten. ,,De natuur is erg belangrijk; het moet weer iets vanzelfsprekends worden. Heel mooi trouwens: ons ledental groeit. Er zijn 180 leden, en is er jonge aanwas.”

Zwerfvuil

Quote Vanochtend reed ik langs de Maas met al die vogels. Zo mooi! Mari van der Velden Ook Het Groene Woud heeft zijn steun, daar is hij projectsecretaris. ,,Particulieren en organisaties kunnen subsidie aanvragen voor het creëren van natuur, voor behoud en herstel van cultuurhistorische waarden of voor meer biodiversiteit. Ik begeleid het hele traject van aanvraag, beoordeling tot afronding.” En een paar keer per jaar prikt hij zwerfvuil met enkele buurmannen. ,,Onder meer in de omgeving van het viaduct bij de A2.”



Ook de kwetsbare medemens kan op hem rekenen. ,,Ik biljart elke maandagavond met een aantal cliënten van Cello in Vught, en ik wandel met een cliënt.”

Geen moment spijt

Wat doet al dat vrijwilligerswerk met hem? ,,Ik doe graag iets voor de gemeenschap. Iets voor een ander betekenen, dat geeft me voldoening. Ik heb er geen moment spijt van gehad dat ik vervroegd met pensioen ben gegaan – ik was controller risicomanagement. Trouwens, ik werk nog twee ochtenden per week: ik vervoer onderdelen voor een garagebedrijf. Ik rijd altijd fluitend in de bus. Vanochtend reed ik langs de Maas met al die vogels. Zo mooi!”

Trots

,,Liempde is een mooi dorp, met mooie mensen die zich energiek inzetten voor anderen. Prachtige dingen worden er gerealiseerd, op gebied van cultuur, sport en natuur. Toen we hier 35 jaar geleden naartoe verhuisden, werd gezegd: het is er gesloten. Maar dat is helemaal niet zo. Het is hoe je er zelf in staat.”