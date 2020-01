Het Liempde van ... Raaimakers werkt aan carnavaleske rondleiding

HET DORP VANElk dorp kent ze: mensen die iets bijzonders doen voor de gemeenschap. In hun werk, hobby of als vrijwilliger. Vandaag: Harrie Raaimakers

Breed grijnzend denkt Harrie Raaimakers (64) terug aan de ludieke actie anderhalve week geleden toen het paard en de ploeg van het beeld De Ploegende Boer werden teruggeplaatst door de 'boeven' van de Drentse oudejaarsvereniging Tied Zat. ,,Die hadden het beeld eind december meegenomen als oudejaarsstunt. Stond vorige week nog in het Brabants Dagblad.”

Hij vervolgt: ,,In één dag hadden we een mooie ontvangst bij de A2 voor ze georganiseerd, met vijftien tractors, een maaikneuzer en een paar kranen. Dat gaf de zaak echt cachet. En ze zijn verplicht om met carnaval Dolle Dinsdag bij te wonen. Ik denk dat ze daar wel benieuwd naar zijn, haha.”

Raaimakers is voorzitter van GAOS (Gezellige Adjudanten Ontspannen Samen). ,,Wij geven Prinsenvereniging De Ploegers gevraagd en ongevraagd advies en we organiseren Dolle Dinsdag aan het einde van carnaval.''

Quote Carnaval zit me echt in de genen. Ik ben nu ook bezig met het voorberei­den van de carnavales­ke rondlei­ding, die ik geef als Gastvrij Liemp­de-gids Harrie Raaimakers

Raaimakers is erelid van De Ploegers. ,,Carnaval zit me echt in de genen. Ik ben nu ook bezig met het voorbereiden van de carnavaleske rondleiding, die ik geef als Gastvrij Liempde-gids. Heel leuk om te doen, en nee, ik geef niet alvast een anekdote prijs.''

Het liefst organiseert Raaimakers achter de schermen. ,,Ik hou er niet zo van om in de belangstelling te staan. Ik vind het belangrijk dat het gezellig is, dus eigenlijk zit er ook wel een stukje egoïsme in! Zo help ik mee met het opbouwen van de kerstmarkt. Echt een gezellig dagje en na afloop pakken we een lekker pilsje.''

't Is niet alleen carnaval wat de klok slaat: Raaimaker zet zich ook in voor Rolstoelvriendelijk Liempde. ,,Da's een burgerinitiatief. In december 2015 is Rolstoelvriendelijk Liempde opgestart en hopelijk ronden we het eind dit jaar af. Dan ligt er zeven kilometer voetpad in Liempde. Alle openbare voorzieningen zijn dan toegankelijk: door een goed voetpad aan één kant van de weg.''

Quote In Liempde zijn voor iets speciaals altijd mensen te vinden om er iets leuks van te maken. Iets wat staat! Harrie Raaimakers

Trots op...

,,Het bijzondere van Liempde is dat je zo'n ludieke ontvangst van afgelopen week in één dag kunt organiseren. Met GAOS en een aantal inwoners samen. Da's wel echt Liempde. Voor iets speciaals zijn altijd mensen te vinden om er iets leuks van te maken. Iets wat staat! Ik ben ook trots op D'n Liempdsen Herd. Helemaal gerund door vrijwilligers.