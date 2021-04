Het loopt nog niet storm voor ‘corona-testwandeling’ in Boskant

OLAT houdt de Lentetocht in samenwerking met de Rotterdamse Wandelsportvereniging en in samenspraak met de Koninklijke Wandel Bond Nederland. Ze willen met de tocht kijken hoe buitensportevenementen als een wandeltocht veilig kan plaats hebben in coronatijd. Wandelaars moeten zich in speciale teststraten, dus niet in die van de GGD, maar bijvoorbeeld in Eindhoven en Haaren, vooraf laten testen om mee te kunnen lopen.