Het Mgr. Bekkersplein is weer als nieuw, nu nog een beetje knus maken

Het Mgr. Bekkersplein in Haaren is na een grondige opknapbeurt en herinrichting toe aan de volgende stap: de bouw van de nieuwe kiosk. Die gaat in oktober beginnen.

In november volgt dan nog de beplanting en dan is het plan om het vernieuwde Mgr. Bekkersplein medio december officieel in gebruik te nemen. Hoe, dat is in verband met corona nog niet duidelijk.