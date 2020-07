Het offerfeest vier je tijdens corona in de sporthal: ‘Helaas niet in moskee, maar allang blij dat we samen kunnen komen’

BOXTEL - Voor even was Sporthal De Braken vrijdagochtend veranderd in een gebedsruimte. Moslims vierden daar de gebedsbijeenkomst voor het Offerfeest. In die zee van ruimte kon de 1,5 meterregel ruimschoots worden nageleefd.

Langzaam druppelen mannen en vrouwen in abaya's binnen voor het gebed, in de Boxtelse Sporthal De Braken. Daar kwamen zo'n 160 moslims en 18 moslima's samen, omdat de Moskee Al-Fath te weinig ruimte heeft vanwege de 1,5 meterregel. ,,Ja, die anderhalve meter is óók heilig", lacht Driss Ismaili Alaoui, secretaris van Moskee Al-Fath. En dat blijkt te kloppen: iedereen houdt zich er keurig aan.

Oranje tape richting Mekka

Met oranje tape op de grond zijn de plekken gemarkeerd waar alle gelovigen hun gebedsmatje mogen neerleggen - in de richting van Mekka. Via twee ingangen gaan de mannen en vrouwen gescheiden van elkaar binnen. Maar voordat het zover is, moet iedereen zich eerst melden. Naam, postcode, huisnummer, telefoonnummer.

Quote Bent u verkouden, hebt u hoofdpijn of koorts? Parisa Rahimi

Bij de vrouweningang vult Parisa Rahimi de formulieren in. Plus de gezondheidscheck. ,,Bent u verkouden, hebt u hoofdpijn of koorts?" Alles loopt op rolletjes. Normaliter komen er zo'n 300 mensen, nu dus minder.

Hoge blauwe schermen

Latifa is de eerste vrouw die naar binnen kan. Ze hoeft haar schoenen niet meteen uit te doen. ,,Nee, want hier wordt ook gevoetbald", legt voorzitter Youssef El Kourdi uit. ,,Maar voor het gebed moet je ze wel uitdoen." Latifa stopt haar schoenen in een plastic zak en legt de zak achter zich. ,,Ik vind het moeilijk dat het gebed niet in de moskee kan. Maar ik ben heel blij met de mogelijkheid dat we weer samen kunnen zijn." De vrouwen zitten achter hoge blauwe schermen, de mannen ervoor.

Quote Ik vind het moeilijk dat het gebed niet in de moskee kan. Maar ik ben heel blij met de mogelijk­heid dat we weer samen kunnen zijn Latifa

Na afloop van de gebedsbijeenkomst is iedereen heel tevreden. ,,Het ging prima," vertelt Khalid Hajji. ,,En de gemeente heeft heel goed meegedacht en snel gereageerd." Imane El Kourdi is eveneens tevreden. ,,Een mooie manier om elkaar toch te zien en dit samen te doen. Normaliter zitten we natuurlijk schouder aan schouder. Dat kan nu natuurlijk niet." Maar ook dat went, laat haar vader Youssef El Kourdi weten. ,,En we moeten het gewoon accepteren. Het is niet anders. We moeten de regels volgen."

Het schaap deel je met jouw familie

En dan kan het Offerfeest beginnen, maar niet iedereen heeft schapenvlees kunnen bemachtigen. ,,Ja, het schapenvlees is schaars dit jaar", bevestigt vrijwilligster Habiba Hajji. ,,Dat komt doordat de schapen minimaal zes maanden moeten zijn voordat ze geslacht mogen worden, en het Offerfeest valt dit jaar vroeg. Bovendien is het lastig vanwege de kwestie corona en slachterijen. Omdat wij geen vlees konden krijgen, hebben we het geschonken aan arme mensen in Marokko. Zij slachten het in onze naam. Ze zijn er blij mee, want velen kunnen niet werken door corona. De bedoeling is dat je een derde aan arme mensen geeft, een derde aan je familie en een derde is voor jezelf."

Quote Het schapen­vlees is schaars dit jaar Habiba Hajji

Door corona duurt het allemaal langer dan normaal voordat iedereen het vlees in huis heeft. ,,Iedereen moet het namelijk in tijdsvakken ophalen", verklaart Hajji. ,,Sommigen kunnen het vlees ook pas morgen ophalen."

Op afstand barbecueën

De meesten vieren het Offerfeest alleen met het gezin. Enkelen pakken het groter aan, zoals Abdullah Lafhailat die halverwege de middag het vlees voor zijn gezin kan ophalen. Het wordt gekruid en gemarineerd; de hele familie helpt mee. ,,Straks gaat het op de barbecue en dan komen er familieleden. Net als anders. Kan prima. We houden afstand van elkaar en bovendien zitten we in de tuin."