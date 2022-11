Het Olland van Kevin Kuijs: ‘Ik had nog nooit van Olland gehoord’

Hij zit aan de stamtafel in café De Beuk en om hem heen is het een geroezemoes van gasten. ,,Dit is de meest bezette tafel. Hier trekken de gasten vaak naartoe.” Eigenaar Kevin Kuijs (39) bruist van de energie. Al ruim 15 jaar is hij werkzaam in de horeca. ,,Hiervoor runde ik sportcafé De Streepen in Sint-Oedenrode. Ik vind het prettig om het mensen naar hun zin te maken en fijn om onder de mensen te zijn. Toen ik tijdens corona thuis zat, werd ik daar niet gelukkig van. Ik ben liever bezig.”

Hier naar school

Hij knikt in de richting van gemeenschapshuis De Loop’r, waar onder meer de kinderopvang en basisschool zijn gehuisvest. ,,Het is voor de leefbaarheid belangrijk om een school, horeca en verenigingen te hebben. Anders heeft je dorp geen toekomst.” Hij redeneert verder. ,,Ik heb kinderen van één en drie jaar en ben blij dat ze hier straks naar school kunnen.”

Quote In het dorp stemmen we activitei­ten op elkaar af Kevin Kuijs Hij lacht even. ,,Ze hoeven het café later niet over te nemen, hoor! Ze moeten doen waar zij zelf achter staan. Mijn vader stond op de markt met kaas en vleeswaren en ik ben ook iets anders gaan doen.” Kuijs is geboren en getogen in Schijndel. ,,Bijna veertien jaar geleden maakte ik kennis met Myrthe en met Olland. Sinds vier jaar wonen we in Myrthes ouderlijk huis, in het centrum van Olland. Nou ja, centrum...”

Tja, Olland is wel wat kleiner dan Schijndel. ,,Eh… ja, ik had vroeger zelfs nog nooit gehoord van Olland.” Ook al kende hij het niet, hij voelt er zich als een vis in het water. ,,Ik heb zo’n tien jaar training gegeven bij korfbalvereniging Odisco, sinds kort SV Olland, na de fusie met de voetbalvereniging. Ik doe trouwens al sinds mijn vierde aan korfbal. Maar wel in Schijndel, hier in Olland zijn alleen damesteams.”

Hij houdt rekening met de activiteiten van SV Olland en die van zijn café. ,,We moeten niet tegelijkertijd iets organiseren en dat stemmen we dan ook op elkaar af.” Terwijl Kuijs druk aan het praten is, gaat het werk aan de bar gewoon door. ,,Gelukkig hebben we weinig last van personeelsgebrek. Er is amper verloop en er melden zich dan weer mensen om te vragen of er werk is. Mooi, hè?”

Trots

,,Het is hier ‘ons kent ons’. Bijna heel het dorp kent elkaar en zet zich voor elkaar in. Het geeft een mooie wisselwerking tussen het dorp en ons café. Bijvoorbeeld na het voetbal komen de sporters hier. En laatst vroegen jongens of ze hier een dartteam mochten opzetten. Dat is er nu.”