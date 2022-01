Het Olland van Rian de Jong: ‘Sociale controle op een zorgzame manier’

Plan B

Of het dit jaar doorgaat, weet ze nog niet. ,,Ik vermoed van niet, maar we wachten de persconferentie van 25 januari nog af voordat we een besluit nemen. Zo nee, dan hebben we een plan B. Kan ik nu nog niets over zeggen.” Nieuwe elementen toevoegen aan het Ollandse carnaval, dat is wel haar ding. ,,We hebben sinds een paar jaar de wedstrijd ‘wie heeft de leukste voorgevel?’ Doen alleen diehards aan mee.”

Koud biertje

Ze steekt ook haar handen uit de mouwen voor buurtvereniging de Neybuurt door het buurtblaadje te maken. En de KBO-afdeling Olland, daar is ze secretaris van. ,,Maar zolang de horeca dicht is, kunnen we niets organiseren in De Loop’r.” Stilzitten is niks voor haar, maar gelukkig is er diamond painting. ,,Je plaatst gekleurde steentjes in corresponderende hokjes en zo kun je je bijvoorbeeld foto’s exact namaken. Kan ik úren mee bezig zijn.”

Trots op

,,Het is hier ons kent ons. Sociale controle op een zorgzame manier. Als ik ’s avonds ga slapen, kijk ik nog even in de straat of alles goed is, waarna ik de gordijnen dichttrek. Er is hier een rijk verenigingsleven, ben ik ook trots op. Ook op het carnaval hier: er doen zo’n honderd mensen mee aan de optocht – dat is veel in een dorp met 1100 inwoners. Zelf kom ik uit Rooi en mijn man uit Steenbergen. We wilden overal wonen, maar niet in Olland. Toen we 35 jaar geleden hoorden dat hier een huis te koop stond, zijn we toch even gaan kijken. We kwamen om drie uur binnen en om zes uur was het huis van ons. Nooit spijt van gehad!”